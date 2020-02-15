洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

奋进“十三五”：“撸起袖子加油干”助推城市“蝶变”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-09 08:35

　　昨天，我们度过了第21个中国记者节，这是一份特殊的关爱。

　　在“十三五”收官在即、“十四五”即将起航之际，我们见证着洛阳的“古今辉映、诗和远方”，记录着这座城市不断涌现出的爱心与温暖。

　　“在我的节日 里，讲述他的故事”——今天，我们推出“版面之外的‘报道’”“我被央媒‘点名’啦”“我们写出故事他们写下祝福”特别报道，把保障央视秋 晚在洛顺利录制、嵩县农民兄弟捐5万公斤大葱援助武汉、DMD患儿元旦长跑、伊川鸦岭村镇干部组团进城摆摊卖货等新闻背后的故事呈现，把一个个“小我”的 光和热汇聚起来，吹响我们下一段精彩“洛阳故事”的催征号角。

　　目前，洛阳地铁1号线正在进行试运行前的联调联试。

　　“大家都撸起袖子加油干，加班加点往前赶，争取早日完成联调联试，为试运行做好准备、打好基础。”昨日，洛阳市轨道交通集团机电设备部副部长张旗成说。

　　今年9月，洛阳地铁1号线首列车首次从地面转入地下隧道开跑。9月9日，经过连续40多个小时的“热滑”试验，首列车全线试跑成功。作为“热滑”工作小组负责人，张旗成全程参与了“热滑”试验。

　　“如果把之前的地铁列车静态调试比喻成关起门来演习的话，‘热滑’可以说是真正的实战拉练。”张旗成告诉我，所谓“热滑”，是指在接触网带电的情况下，电客车受电弓首次从接触网取电，自行驱动，完成启动、牵引、制动等全部运行环节，通过在隧道内实地全线试跑，对接触网设备、供电系统设备、车辆系统间的匹配性等进行全面检测。

　　9月9日，“热滑”试验顺利完成的消息宣布时，张旗成难以抑制心中的激动。他是土生土长的洛阳人，能投身家乡地铁建设，他自然比其他人更觉得自豪。

2020年9月10日《洛阳晚报》相关报道版面截图

　　目前，地铁1号线已进入紧张的联调联试阶段。“联调联试的目的在于，在地铁运营前发现问题并及时解决，通过验证各系统及相互间功能的安全性、可靠性、完整性，来确保车辆安全平稳可靠运行，为乘客提供舒适安全的乘车环境。”张旗成说，眼下，全体地铁建设者正鼓足干劲儿，为即将开始的试运行作最后冲刺，期待着开通运营那天早日到来。

　　洛阳地铁建设、王城大道快速路建设、九都路李城桥立交建设……“十三五”这5年，晚报记者用文字和镜头，记录下城市的美好“蝶变”，在城市每一处火热的建设工地上都能看到我们的身影。民生实事办得咋样了，新添的小游园、城市书房、“乐道”、乐养居在哪里，新建成的博物馆有何看点，老旧小区改造、就业创业是否出台好政策……我们都在关注着，第一时间把好消息告诉您。“十四五”新征程即将开启，方方面面的民生话题，我们与您一同关注；城市在未来发生的变化，我们与您一起见证。(记者 牛鹏远 通讯员 马毓鋆)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 【视频】一路美景 风光无限——探访即...
  • 央视秋晚：夜以继日地默默付出只为尽...
  • 洛阳组团参加第三届中国国际进口博览会
  • 洛阳强化创新驱动 激发高质量发展新动能
  • 央媒观洛｜洛阳嵩县三合村的“沟岭川...
  • 洛阳今年已有19条“四好农村路”完工
  • 洛阳公积金提取业务可跨区域通办
  • 全市村（社区）“两委”换届工作领导...
  • 发生轻微剐蹭事故如何提高处理效率？...
  • 起重机厂西家属院今冬可按时供热
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月6日
  • · 洛龙区普惠性资助政策2019年以后不再实施
    • 精彩图片
    一路美景 风光无限——...
    洛阳市2020年职业教育...
    2020年洛阳市青少年篮...
    洛宁县故县镇寻峪村：...
    精彩热帖

    隋唐景色

    夜色弥漫

    立冬日随拍

    石子之眼 立冬随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605