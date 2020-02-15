奋进“十三五”：“撸起袖子加油干”助推城市“蝶变”

目前，洛阳地铁1号线正在进行试运行前的联调联试。

昨天，我们度过了第21个中国记者节，这是一份特殊的关爱。

在“十三五”收官在即、“十四五”即将起航之际，我们见证着洛阳的“古今辉映、诗和远方”，记录着这座城市不断涌现出的爱心与温暖。

“在我的节日 里，讲述他的故事”——今天，我们推出“版面之外的‘报道’”“我被央媒‘点名’啦”“我们写出故事他们写下祝福”特别报道，把保障央视秋 晚在洛顺利录制、嵩县农民兄弟捐5万公斤大葱援助武汉、DMD患儿元旦长跑、伊川鸦岭村镇干部组团进城摆摊卖货等新闻背后的故事呈现，把一个个“小我”的 光和热汇聚起来，吹响我们下一段精彩“洛阳故事”的催征号角。

目前，洛阳地铁1号线正在进行试运行前的联调联试。

“大家都撸起袖子加油干，加班加点往前赶，争取早日完成联调联试，为试运行做好准备、打好基础。”昨日，洛阳市轨道交通集团机电设备部副部长张旗成说。

今年9月，洛阳地铁1号线首列车首次从地面转入地下隧道开跑。9月9日，经过连续40多个小时的“热滑”试验，首列车全线试跑成功。作为“热滑”工作小组负责人，张旗成全程参与了“热滑”试验。

“如果把之前的地铁列车静态调试比喻成关起门来演习的话，‘热滑’可以说是真正的实战拉练。”张旗成告诉我，所谓“热滑”，是指在接触网带电的情况下，电客车受电弓首次从接触网取电，自行驱动，完成启动、牵引、制动等全部运行环节，通过在隧道内实地全线试跑，对接触网设备、供电系统设备、车辆系统间的匹配性等进行全面检测。

9月9日，“热滑”试验顺利完成的消息宣布时，张旗成难以抑制心中的激动。他是土生土长的洛阳人，能投身家乡地铁建设，他自然比其他人更觉得自豪。

2020年9月10日《洛阳晚报》相关报道版面截图

目前，地铁1号线已进入紧张的联调联试阶段。“联调联试的目的在于，在地铁运营前发现问题并及时解决，通过验证各系统及相互间功能的安全性、可靠性、完整性，来确保车辆安全平稳可靠运行，为乘客提供舒适安全的乘车环境。”张旗成说，眼下，全体地铁建设者正鼓足干劲儿，为即将开始的试运行作最后冲刺，期待着开通运营那天早日到来。

洛阳地铁建设、王城大道快速路建设、九都路李城桥立交建设……“十三五”这5年，晚报记者用文字和镜头，记录下城市的美好“蝶变”，在城市每一处火热的建设工地上都能看到我们的身影。民生实事办得咋样了，新添的小游园、城市书房、“乐道”、乐养居在哪里，新建成的博物馆有何看点，老旧小区改造、就业创业是否出台好政策……我们都在关注着，第一时间把好消息告诉您。“十四五”新征程即将开启，方方面面的民生话题，我们与您一同关注；城市在未来发生的变化，我们与您一起见证。(记者 牛鹏远 通讯员 马毓鋆)