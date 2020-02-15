发生轻微剐蹭事故如何提高处理效率？交警部门来支招

近日，市交警部门将对快速路、隧道等重点地段发生轻微剐蹭事故后，市民不按规定快速处理、撤离，导致交通拥堵的行为依法进行处罚。

近日，市交警部门将对快速路、隧道等重点地段发生轻微剐蹭事故后，市民不按规定快速处理、撤离，导致交通拥堵的行为依法进行处罚。

洛阳晚报对此报道后，一些市民咨询：在发生轻微剐蹭交通事故后，如何正确快速处理？市交警部门建议，市民可使用“河南快处快赔”App进行处理，最快15分钟即可完成定责、定损、获得理赔款。＞＞＞新闻回顾

使用“河南快处快赔”，可极大提升效率

市交警支队相关负责人说，“河南快处快赔”App由省交警总队和保险行业协会联合开发，是一款道路交通事故手机在线快速处置撤离、一键在线理赔的手机软件。与传统处理交通事故的方式相比，使用“河南快处快赔”App处理轻微剐蹭事故更加快捷、便利。

传统处理交通事故的流程：驾驶员电话报警等待交警到来，交警到达现场拍照取证并对违法行为开具处罚单并下达事故认定书，驾驶员联系保险公司，在保险理赔员到达现场进行拍照取证、定损后，车辆才能撤离。整个过程往往用时2小时以上，容易造成道路拥堵。

此外，事故责任一方还需要垫付修车费用，等拿票据后再联系保险公司报销，获得理赔款大约要在1周后。

使用“河南快处快赔”App处理轻微剐蹭事故的主要流程为：驾驶员拍照后上传照片，交警远程定责并出具电子版事故认定书，保险公司一键线上理赔，驾驶员获得理赔款。

使用“河南快处快赔”，需要注意这些内容

●“河南快处快赔”App适用哪些事故？

“河南快处快赔”App适用车能动(可以正常行驶)、人未伤(无重大伤亡)、有保险(车辆有交强险)的交通事故。驾驶员不是车主也可以使用该App处理事故。此外，驾驶人使用“河南快处快赔”App处理交通事故，交警部门对事故中的轻微违法行为将不予处罚。

“河南快处快赔”App从哪儿下载？市民可以在微信平台搜索“河南省交通事故快处快赔”微信公众号，进入公众号下载；也可以关注“洛阳交警”微信公众号，在公众号服务大厅内直接使用该应用。已安装该App的市民，还可以将App分享给他人。

●如何用“河南快处快赔”App处理交通事故？

市民下载“河南快处快赔”App后，可以使用手机号码注册、登录。

在发生轻微剐蹭交通事故后，驾驶员需在车辆后方100米处放置三角警示牌，随后根据“河南快处快赔”系统提示，拍摄双方驾驶证、行车证及车辆前、后、碰撞部位、地面痕迹的事故现场照片并上传，即可把车移至安全地方。若事故双方对事故责任无争议，可选择自主协商，若双方对事故责任有争议，交警核实双方证件信息、审核事故现场照片后，会进行远程定责。随后，系统会向驾驶人发送手机短信，短信里包含事故认定书的链接，当事人现场就可以直接用手机点击链接查看，或者在电脑上输入链接打开查看。保险公司理赔人员也不需到事故现场，通过在线理赔，驾驶人可迅速收到理赔款。

市交警支队相关负责人说，通过“河南快处快赔”App处理交通事故，整个过程用时最快仅需15分钟，可以快速解决道路拥堵、避免二次事故，大大减少群众在处理交通事故中的等待及多次奔波，并且可以快速获得保险公司理赔款。

若没有智能手机，可拨打122进行快速处理

如果市民在发生轻微剐蹭交通后，身边没有智能手机或不会使用“河南快处快赔”App，也可以快速处理事故。具体处理流程如下：先在车辆后方100米处放置三角警示牌，然后拨打122对事故进行备案，根据工作人员指示拍摄事故现场照片后，即可将车辆移到不影响交通的安全位置。随后，事故双方可到各快处快赔中心或交警事故处理中队处理事故。

需要注意的是，如果在发生交通事故后，事故一方发现对方存在酒驾、醉驾、无证驾驶、车辆逾期未年检、无交强险等交通违法行为时，一定要先拨打122报警。（记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）