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汝阳县举办首届稻田音乐节
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-09 08:35

　　昨日上午，伴随着交响乐《蓝色多瑙河》优美的旋律，以“独稻三屯汝此幸福”为主题的汝阳县首届稻田音乐节在该县三屯镇东保村拉开帷幕。

在稻田里演奏

　　交响乐《小步舞曲》、现代舞《江潮》、长笛演奏《歌之翼幻想曲》、钢琴演奏《水之嬉戏》、舞蹈《映山红》、稻田“时装秀”……远处青山如黛，满地稻谷金黄，音乐节现场，来自郑州黄河交响乐队、河南科技大学等艺术团体、高校的表演者陆续登台，在丰收的田野中为观众送上一场别样的视听盛宴。

　　金灿灿的稻穗迎着阳光随风摇曳，微风带着收获的味道，吹向人们的脸庞。一曲响彻稻田的交响乐过后，三屯镇东保村富硒旱稻开镰仪式将音乐节推向第一个高潮。参与活动的嘉宾和村民们共同挥动镰刀，收割下沉甸甸的稻穗，标志着当地1000亩富硒稻米正式开始收割。金黄的稻田，忙碌的村民，田间的小路，构成一幅美丽的乡村秋收图。

　　“今年是个丰收年，我家种了20亩旱稻，看这年景，差不多每亩能收入将近2000元，比往年翻了一番。”参与开镰仪式的东保村村民马燕说，她种了大半辈子的玉米、小麦，从来没有想过种地还能有这么高的收入。“金灿灿的旱稻多喜欢人，以后一年会比一年好！”马燕说。

　　“富硒旱稻是我们重点打造的脱贫产业，已试种2年多，今年开始大面积推广。”三屯镇相关负责人表示，东保村今年流转土地大面积试种旱稻，扩大集体经济规模，带领村民通过调整种植结构致富，千亩旱稻喜获丰收，通过旱稻种植，30余户脱贫户增加收入。为使旱稻种植效益最大化，该镇未来还将推出类似的稻田文化活动，促进农业与文旅深度融合的同时，扩大特色农业产业品牌影响力，推进沟域经济健康发展，充分展示脱贫攻坚和乡村振兴成果。

　　本届稻田音乐节由汝阳县人民政府、河南科技大学主办。主办方介绍，本届稻田音乐节是深入贯彻党的十九届五中全会“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”相关工作部署，积极探索“农业+文旅”融合发展的一次生动实践，对加快建设现代乡村田园综合体、实现乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接具有重要意义，期待活动成为展示新时代乡村新风尚的一次有益探索，从而持续提升汝阳县特色农业产业品牌的知名度，促进农民增收，助力乡村振兴。下一步，汝阳县将进一步加强农业和文旅的有机融合，促进农业转型升级，扩大乡村旅游产品供给，助推县域经济高质量发展，为加快洛阳副中心城市建设做出积极贡献。(记者 智慧/文 高山岳/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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