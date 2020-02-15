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全市村（社区）“两委”换届工作领导小组第一次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-09 08:18

　　6日，全市村(社区)“两委”换届工作领导小组召开第一次会议，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于加强基层组织建设的重要指示，认真落实中央、省、市部署要求，研究安排下一步重点工作，确保高质量推进村(社区)“两委”换届工作。

　　会议分别听取全市村(社区)“两委”换届准备工作和孟津县试点工作情况汇报，进一步细化明确领导小组成员单位和办公室工作职责。

　　市委副书记赵会生在讲话中指出，明年村(社区)“两委”换届正处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是在全面从严治党向纵深推进、推动全面脱贫与乡村振兴有效衔接、扫黑除恶专项斗争取得决定性胜利、“十四五”开局的历史背景下进行的，意义重大、时机特殊、任务艰巨。各级各部门要提升政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，准确把握新形势新要求，以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉，高标准高质量谋划推进，抓实抓好、打好首战，为明年省市县乡换届打下坚实基础、营造良好氛围。

　　赵会生强调，村(社区)“两委”换届具有很强的政治性、政策性、程序性。要全面加强党的领导，牢牢把握换届工作主导权主动权，坚持依法依规操作，充分发扬民主，切实保障好党员群众民主权利。要突出重点任务，围绕抓好“试点探索、集中换届、后期管理”三个阶段，把好“人选物色、资格审查、组织选举”三个关键，实现“选出好班子、换出好风气、树立好导向”三个目标，高质量完成换届选举任务。要强化组织领导，落实各方责任，健全工作机制，务求工作实效，确保换届工作依法健康有序开展、圆满成功，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供坚实的基层基础保证。

　　何伟参加会议。（记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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