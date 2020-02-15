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洛阳组团参加第三届中国国际进口博览会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-09 08:16

　　日前，第三届中国国际进口博览会在上海开幕。市长刘宛康率团参会，精准洽谈招商，推动开放合作，着力提升洛阳全方位对外开放水平。

　　此次洛阳共派出744家企业(机构)参展参会，涉及高端智能装备、医疗器械、人工智能设备与应用等多个行业。截至8日，洛阳富隆特体育、麦斯克电子、震海家具等企业在进博会场内签约34个项目，意向合同金额2.86亿元。同时，在河南交易团采购需求发布暨现场签约会上，洛阳众创企业服务集团、香江万基等企业共签约6个项目，意向合同金额64.3亿元，将进一步助力我市产业发展和外贸升级。

　　在上海国家会展中心，刘宛康先后来到技术装备、汽车等展区，走访爱普生、奔驰等知名企业，观看新技术、新产品展示，与企业代表、参会客商深入交流，宣介洛阳产业优势和投资环境。在沪期间，刘宛康还考察了上海电气、正大集团、鸿商集团等企业，就进一步深化在高端医疗、节能环保、农业、外贸等领域合作进行深入交流。刘宛康指出，当前，洛阳正在以开放为引领加快副中心城市建设，自贸区、综保区等重大平台相继落地，拥有巨大发展机遇和市场空间。洛阳愿同国内外客商一道，在开放中创造机遇，实现互利共赢发展。

　　据悉，本届进博会是疫情防控常态化条件下我国举办的一场规模最大、参展国别最多、线上线下结合的展会，将持续至11月10日。

　　胡加彬等参加活动。（记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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