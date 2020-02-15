记录伟大时代 奏响奋进凯歌 ——第21个中国记者节特别报道

一个又一个5年，浇筑成河洛大地高质量发展的里程碑，谱写着洛阳副中心城市建设的新篇章。很荣幸，作为新闻工作者，我们用文字、图片、音视频深刻记录了这个伟大时代的丰富细节，我们自己也成为这个宏大叙事的一部分。站在“十三五”与“十四五”的交汇点上，在第21个中国记者节来临之际，本报记者兵分多路，回访当年的采访对象，回顾“十三五”时期洛阳人民生产生活发生的可喜变化，聆听人们对即将到来的“十四五”的新期待，汇聚全市上下奋斗“十四五”、奋进新征程的强大力量。敬请关注。

一个又一个5年，浇筑成河洛大地高质量发展的里程碑，谱写着洛阳副中心城市建设的新篇章。很荣幸，作为新闻工作者，我们用文字、图片、音视频深刻记录了这个伟大时代的丰富细节，我们自己也成为这个宏大叙事的一部分。站在“十三五”与“十四五”的交汇点上，在第21个中国记者节来临之际，本报记者兵分多路，回访当年的采访对象，回顾“十三五”时期洛阳人民生产生活发生的可喜变化，聆听人们对即将到来的“十四五”的新期待，汇聚全市上下奋斗“十四五”、奋进新征程的强大力量。敬请关注。

记者节，洛报融媒记者感言

记者在三合村集体采访（资料图片）

脱贫攻坚

三合村的幸福“蝶变”

入冬，伏牛山层林尽染，嵩县黄庄乡三合村入眼处皆是画卷。山水之间，写生的年轻人三五成群，他们取景、构图、调色、挥毫，用画笔呈现对乡村变迁的理解。

这些年，记不清多少次到三合村采访，每一次去心情都很轻松。因为，在这里，能看到青山绿水的自然生态，能看到激情洋溢的青春面孔，更能切身体会到脱贫攻坚带来的巨大变化。

穿梭在学生人群中的青年冯亚珂，是三合“手绘小镇”的带头人。在他的记忆里，三合村曾饱受行路难、看病难、住房难、上学难之痛。和很多山里娃一样，他背上行囊，走出大山，靠读书改变命运。进入“十三五”，脱贫攻坚波澜壮阔，在外打拼多年之后，他决心返乡创业，发展写生基地，带着乡亲们一起致富。

短短五年，三合村变了。在脱贫政策支持下，村里建起了写生亭、文化墙，恢复了老井、旧宅、豆腐坊等景观，红砖墙、平顶房也“穿衣戴帽”被改造成青砖灰瓦、飞檐翘角的豫西民居，一个囊括山水写生、新农村写生、古村建筑写生、豫西民俗写生的“手绘小镇”展露新颜。

2016年，接待2000人次；2017年，接待5000人次；2018年，接待3万人次；2019年，接待5万人次；今年，虽受疫情影响，但至今接待人数已超过去年……“手绘小镇”日新月异，写生大军源源不断。乡亲们搞服务、卖特产，收入越来越多。

迎着全面小康的曙光，三合“手绘小镇”铆足了劲往前跑。冯亚珂说，他们将按照党的十九届五中全会指引的方向，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，在家乡的青山绿水间耕耘幸福生活……（记者 白云飞）

数字“话”脱贫攻坚

全市6个贫困县全部摘帽，719个贫困村出列，47.4万贫困人口脱贫，贫困发生率由2013年年底的9.1%下降到2019年年底的0.5%。目前，剩余2.5万贫困人口和9个贫困村也全部达到脱贫退出标准，洛阳有望高质量夺取脱贫攻坚全面胜利。

记者（右）在赵老屯采访

乡村振兴

赵老屯成了网红村

秋冬交替，正是迷迭香的采收季。来到宜阳县香鹿山镇赵老屯村，山野间，民居里，游人如织，在此研学的孩子们采叶、制茶、做香包，兴致盎然。

赵老屯，旧时为屯兵之地，久而成村，后又逐渐败落。前些年到此采访，这里还是一个人口外流的空心村，断壁残垣随处可见。其中，就有张朝伟夫妇的老宅子。他们外出打工多年，挣了钱，还在外买了房。

这些年，从改厕、处理污水、治理垃圾起步，赵老屯村庄环境大为改观。环境改观后，村里鼓励乡亲们按“小青砖、黄土墙、半坡顶、砖木门”风格改造自家房屋，对于废弃的宅基则由村集体“打包”开发，引入窑洞宾馆、传统小吃、民俗非遗等业态。此外，赵老屯还另辟蹊径发展迷迭香种植，并由此衍生出香料、香包、茶饮，以及精油、化妆品等产品，走俏市场。

“屯”香、“屯”绿、“屯”文化……如今，赵老屯生态宜人、“乡愁”增值，成了新晋的网红民俗村。“过去村里穷，人都往外走。现在大不一样，游客争着来。”张朝伟寻思能回家干点啥。很快，他便把老宅子里里外外翻新了一遍，除了留下几间房屋自己开小卖部，其他地方对外出租开饭店，此外，他还在迷迭香基地务工。如今，张朝伟家的生活如同漫山遍野的迷迭香一样，有滋有味、充满生机。

“党的十九届五中全会提出要推动实现共同富裕，咱们赵老屯一定能走在前列。”现在，村里涌起了人才回流潮，张朝伟家所在的“凝香街”，挂起的店铺招牌琳琅满目。（记者 白云飞 通讯员 杨文静 文/图）

数字“话”乡村振兴

“十三五”以来，我市大力实施乡村振兴战略，以沟域经济为抓手推动农业高质量发展，打造53个沟域经济示范带，农村人居环境整治全面推开，基础设施短板加快补齐，以赵老屯为代表的美丽乡村示范村比比皆是，广袤乡村成为人们安居乐业的美丽家园。与此同时，农村土地制度改革、集体产权制度改革全面深化，所有行政村都有了集体经济，年收入均超过了5万元。