洛阳强化创新驱动 激发高质量发展新动能

创新是引领发展的第一动力。今年5月，省科技厅印发《关于支持洛阳实施创新驱动发展战略加快中原城市群副中心城市建设的若干措施》(以下简称《措施》)，从5个方面出台16条具体措施支持洛阳副中心城市建设。今年以来，我市着力实施创新驱动发展战略，全力打造“一个龙头”，深入实施“双倍增”行动，着力打通“四个通道”、促进“四链融合”，为洛阳副中心城市建设提供有力科技支撑。

创新是引领发展的第一动力。今年5月，省科技厅印发《关于支持洛阳实施创新驱动发展战略加快中原城市群副中心城市建设的若干措施》(以下简称《措施》)，从5个方面出台16条具体措施支持洛阳副中心城市建设。今年以来，我市着力实施创新驱动发展战略，全力打造“一个龙头”，深入实施“双倍增”行动，着力打通“四个通道”、促进“四链融合”，为洛阳副中心城市建设提供有力科技支撑。

高标准建设洛阳自创区，挺起高质量发展脊梁

拥有科幻外观，集5G技术、氢燃料电池、无人驾驶等“黑科技”于一身……今年6月，国家农机装备创新中心发布国内首台“5G+氢燃料”电动拖拉机，将5G应用场景与新型农机无人集群场景有机结合，有效提升农机作业的可靠性。

作为这款产品的主要研发单位，中国一拖在新时代不断焕发自主创新的勃勃生机。时下，在洛阳自创区，这样的创新发展实例比比皆是。

在高标准建设郑洛新国家自主创新示范区方面，《措施》提出，支持洛阳发挥智能装备产业优势，围绕智能装备产业共性需求，整合龙头企业、高校、科研院所创新资源，建设产业共性关键技术创新与转化平台。

今年以来，市科技局加快智能装备产业共性关键技术创新与转化平台建设，协调清洛基地整合市内相关龙头企业、高校院所创新资源，以共商共建模式开展平台建设，重点面向智能装备产业共性技术需求开展基础研究和应用中试研究。今年6月，由我市发起编制的《河南省智能装备产业共性关键技术创新与转化平台组建方案》在郑洛新自创区中率先通过省科技厅专家组论证。

下一步，我市将加快推进自创区、自贸区、高新区“三区融合”，探索建设自创区“一区多园”，在优化营商环境、培育创新生态、重大项目建设等方面聚力加力，统筹实施自创区产业集群专项，在先进装备制造、钛钼钨金属材料、硅光伏等领域加快形成一批具有竞争力的产业集群。

加强高能级创新平台载体建设，吸纳集聚创新资源

近日，在洛阳LYC轴承有限公司航空精密轴承国家重点实验室，技术人员正利用国内轴承行业先进的仪器开展轴承零件检测试验。

该实验室以航空与重大装备精密轴承为对象，面向我国航空工业和轴承行业当前和未来发展的重大需求，在行业关键技术创新、辐射和推广方面发挥了至关重要的带动作用，取得了一批有代表性的科研成果，助力企业转型升级和制造业高质量发展。

有了高层次的研发平台，企业创新才会如虎添翼。《措施》提出，支持洛阳科研院所、企业建设独立法人的新型研发机构，探索市场化运营模式，加快科技成果转化，为产业发展提供支撑。

今年以来，我市着力对接知名院校在洛共建新型研发机构。今年6月，河南省人民政府与西安交通大学科技合作项目签约暨科技成果发布对接活动成功举行，在前期精准、充分对接的基础上，我市与西安交大现场签署了共建西安交大洛阳新材料产业创新研究院合作协议，国科镁业科技(河南)有限公司等5家洛阳企业分别与西安交大现场签署了科技合作协议。

下一步，我市将持续实施“双倍增”行动，加快高层次创新平台建设，在智能矿山装备、生物医药、海洋工程材料等领域申建国家技术创新中心、重点实验室，依托大院大所大企业和高新技术企业等申建一批省级创新平台，推进县(市)区创新载体全覆盖。

加速科技成果转移转化，提升产业链水平

日前，2020年度郑洛新国家自主创新示范区创新引领型产业集群专项出炉，我市在智能装备、超硬材料及制品、生物医药、先进功能材料等领域共有7个项目入选。

入围首批郑洛新自创区产业集群专项的12个课题成果丰硕，已突破50余项核心关键技术；我市3个科技项目入选科技部“科技助力经济2020”专项，11个科技项目入围河南省创新示范专项……今年以来，我市瞄准“565”现代产业体系的关键核心技术需求，聚焦产业转型中的“卡脖子”技术，依托重点企业和大型科研院所，不断加大研发投入力度，着力实施一批重大科技专项。

下一步，我市将搭建高水平赛事活动平台，吸引更多科技含量高、产业关联度高的优质项目在洛阳植根生长。举办科技成果系列对接活动，建立科技型企业与科研院所、高校、新型研发机构和“河洛英才计划”团队等常态化对接交流机制，瞄准制造业高质量发展主攻方向，破解产业转型升级关键核心技术难题，在铜合金新材料、智能制造、绿色耐火材料等领域突破一批核心关键技术，形成一批具有市场竞争力的“硬核”产品。（记者 戚帅华）