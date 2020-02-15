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“诗豪”的豪情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-09 08:25

　　又到深秋，冷风萧瑟，落叶飘零，勾起人悲秋的愁绪。“今夜月明人尽望，不知秋思落谁家”“洛阳城里见秋风，欲作家书意万重”，在唐诗里，“秋思”触目可见。

　　“诗豪”刘禹锡却与众不同，他写的秋之诗，充满了豪情，“晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄”，真是豪情万丈，豪气冲天。

　　刘禹锡晚年在洛阳时，有一年秋季和白居易互为酬唱，写了一首《酬乐天咏老见示》诗。诗曰：“人谁不愿老，老去有谁怜？身瘦带频减，发稀冠自偏。废书缘惜眼，多灸为随年。经事还谙事，阅人如阅川。细思皆幸矣，下此便翛然。莫道桑榆晚，为霞尚满天。”

　　此前，白居易先赋一首《咏老赠梦得》：“与君俱老也，自问老何如？眼涩夜先卧，头慵朝未梳。有时扶杖出，尽日闭门居。懒照新磨镜，休看小字书。情于故人重，迹共少年疏。唯是闲谈兴，相逢尚有余。”

　　刘禹锡和白居易晚年都是疾病缠身，行动多有不便，同病相怜，面对这样的凄凉，白居易产生了一种消极、悲观的情绪。

　　刘禹锡则不同，他的诗句昂然向上。“莫道桑榆晚，为霞尚满天。”此二句为全诗之魂，意境优美，气势豪放，为千古传颂的励志名句，大有“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已”之慨。

　　我们常说，诗由心生，同样是“咏老”，刘白二人的诗，表达出截然不同的人生态度。白居易“达则兼济天下，穷则独善其身”，在经历过宦海浮沉后，面对衰老和病痛，不免感伤。刘禹锡的诗，体现了一个人面对衰老、疾病，不消极、不悲观，老有老的骄傲，老有老的自豪，要在有生之年撒出满天红霞，万丈豪情油然而生。

　　“巴山楚水凄凉地，二十三年弃置身。怀旧空吟闻笛赋，到乡翻似烂柯人。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。今日听君歌一曲，暂凭杯酒长精神。”再看“诗豪”这首诗，也是豪情满怀。用现在的话说，他就是一个心中开满鲜花、满目是春的人。（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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