洛阳今天多云间晴天 气温6℃到18℃

今天多云间晴天，偏北风2级到3级，气温6℃到18℃。

今天多云间晴天，偏北风2级到3级，气温6℃到18℃。 眼下虽已立冬，天气却没有“一路向寒”的趋势。昨日，阳光暖暖，我市最高气温21.6℃，出现在洛宁。 市气象台预计，本周我市无明显降雨过程，以晴好天气为主，适宜进行户外活动、洗衣晾晒。不过昼夜温差较大，早晚寒凉，大家要适时增加衣物，谨防感冒和心脑血管等疾病发生。 立冬过后，建议早睡晚起，勤晒太阳，多吃温热的食物增强体质。本周天气连晴，空气较为干燥，森林火险等级高，需要注意野外用火安全，日常要注意补水和皮肤保湿。 临近供热，今年供热前，会出现让人扛不住的降温吗？放心！15日之前，我市气温不会出现大幅下降。13日，受冷空气影响，有3级到4级东北风，局地阵风5级。 下面来看具体的天气预报： ●今天多云间晴天，偏北风2级到3级，气温6℃到18℃。 ●10日晴天到多云，偏东风3级左右，气温6℃到18℃。 ●11日(周三)：晴天到多云，气温7℃到18℃。 ●12日(周四)：多云间晴天，气温6℃到19℃。 ●13日(周五)：多云，气温7℃到18℃。 ●14日(周六)：多云，气温7℃到18℃。 ●15日(周日)：多云到晴天，气温6℃到17℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）