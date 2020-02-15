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助力打造营商环境新高地！“洛阳经验”亮相进博会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-08 20:30

　　连日来，第三届中国国际进口博览会如火如荼举行。这场在疫情防控常态化条件下我国举办的规模最大、参展国别最多、线上线下结合的展会，将举办100多场配套活动，为推动世界经济复苏提供中国机遇。

　　8日下午，自贸区洛阳片区联合国际知名机构普华永道会计师事务所，在第三届中国国际进口博览会上重磅发布2020年优化营商环境和制度创新“双十佳”创新案例暨“三区”融合高质量发展营商环境典型做法，全方位展现洛阳片区持续优化营商环境，深化放管服改革，积极融入“一带一路”方面的特色亮点工作。

　　在进博会上“亮相”的2020年“双十佳”创新案例，系普华永道通过对标国家发改委新版营商环境评估指标及世界银行指标等标准，从创新程度、实践效果等角度进行专业评判而成。

　　其中，在优化营商环境十佳案列中——

　　包含业务流程再造类5个案例，分别是《创新“多证集成、一照通行”改革，》《企业开办“四个一”审批模式》《企业简易注销“单一窗口”》《创新社会投资小型低风险建设项目审批模式》《优化食品生产许可证办理模式》；包含金融创新类1个案例，即《创新“信贷+信用”普惠金融模式》；包含创新类服务3个案例，分别是《企业专属服务3.0版》《“集群注册”零成本办公司》《综合性工业云服务平台》；包含“互联网+政务类”1个案例，即《不动产登记“一窗通办”》。

　　在制度创新十佳案例中——

　　包含政务服务类5个案例，分别是《“四链融合”促进老工业基地转型升级》《“一个重心，三力联动”，推动“三大国家战略”加速裂变》《“五轮驱动”破解民营经济职称评审瓶颈》《企业强制退出机制》《并联审批破解民办学校办学许可证审批难题》；包含事中事后监管类3个案例，分别是《无仓储危化品经营企业管理服务新模式》《“点对点即时查询”破解立案“新难题”》《创新原产地证书“信用签证”管理模式》；包含投资贸易类和金融服务类各1个案例，分别是《“基地+研究所+公司”三方联动，助推智能制造产业高质量发展》《科技金融深度融合发展新机制》。

　　此次发布会还介绍了洛阳片区“三区”融合高质量发展营商环境典型做法。作为全省唯一的自贸区、自创区、高新区“三区”融合区域，洛阳片区自挂牌以来，实现“两块牌子、一套人马”机制体制改革，从“准入”“准建”“准营”等方面全方位优化营商环境，今年前三季度进出口额同比增长36.38%，已累计新入驻企业1.06万家。

　　“这些案例和先进做法是洛阳片区‘三区’融合高质量发展成果的浓缩精华。”普华永道相关负责人表示。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 马素连/文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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