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洛阳三家企业、两款产品进入绿色发展“国家队”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-08 20:30

　　洛阳产业发展“绿意”更浓！

　　根据近日工信部公布的第五批绿色制造名单，我市新增3家国家级绿色工厂、2种绿色设计产品。

　　此次入选的我市3家国家级绿色工厂分别是洛阳永宁有色科技有限公司、洛阳利尔功能材料有限公司、洛阳中联水泥有限公司。

　　偃师市华泰综合利用建材有限公司生产的蒸压加气混凝土砌块和洛阳美迪雅瓷业有限公司生产的陶瓷坐便器被评为绿色设计产品，实现了我市绿色设计产品“零的突破”。

　　截至目前，我市共有国家级绿色工厂12家、绿色园区1家、绿色设计产品2个，省级绿色工厂9家。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 赵长青）
[ 责任编辑：席倩倩]
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