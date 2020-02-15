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最佳男配角！洛阳籍演员李梦男喜摘“金海棠”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-08 18:25

　　11月7日晚，第八届亚洲微电影艺术节在云南省临沧市举行了盛大的颁奖典礼，中国国家话剧院一级演员、洛阳籍著名演员李梦男凭借微电影《灯》里的“儿子”一角获得金海棠奖最佳男配角。

　　《灯》由曹雨童编剧、导演，讲述了患有阿尔茨海默症的老军人父亲(曹力饰演)和儿子之间的温情故事。两位艺术家内敛含蓄的表演深刻地表现了父子亲情，尤其影片最后，儿子默默地从反光镜里看着父亲心满意足地看到了心心念念的天安门，午夜的华灯从这对父子身上掠过……儿子的眼睛里有满足，有愧疚，有未来。李梦男出生于洛阳老城，后随父亲举家迁至北京，考入中央戏剧学院表演专业。他对父子题材情有独钟，他导演的话剧《俺爹我爸》在业界久演不衰，是中国国家话剧院的经典保留剧目，曾获亚洲戏剧节大奖；主演和监制的电影《散养时代》，使他赢得美国圣地亚哥儿童电影节最佳男演员桂冠。

　　此届亚洲微电影艺术节由中国电视艺术家协会、中央新影集团、中共云南省委宣传部等部门主办，“金海棠奖”已成为颇具影响力、美誉度、品牌价值的国际性微电影最高奖项。第八届亚洲微电影艺术节优秀作品推选定评会，从5019部征集作品中推选出40部最佳作品奖，具有丰富舞台经验的李梦男最终凭实力演技获得最佳男配角，实至名归。（洛阳晚报记者 宋扬）
[ 责任编辑：席倩倩]
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