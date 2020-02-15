洛阳市2020年职业教育活动周启动

8日上午，洛阳市2020年职业教育活动周在新安县职业高级中学启动。

8日上午，洛阳市2020年职业教育活动周在新安县职业高级中学启动。

此次活动以“人人出彩、技能强国”为主题，由洛阳市教育局、洛阳市人社局等10部门联合组织开展，重点展示洛阳市职业教育助力新冠肺炎疫情防控、支持企业复工复产、促进就业创业等方面的成效。活动现场，洛阳市部分职业院校的学生进行了3D打印作品、航模、无人机、创意服装创作等技能展示。

据悉，此次活动将持续至11月15日，其间，洛阳市各职业院校将紧扣活动周主题，依托新媒体平台，举行“云上活动周”“线上逛校园”“网上开放日”等活动，充分展示洛阳市职业教育的办学成果和校园文化，并围绕促进就业创业，广泛开展校企合作。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 王三河 文/图）