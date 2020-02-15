少年见女网友未果，先偷电动车再入室盗窃……

8日，洛报融媒记者从洛阳市汝阳县公安局得知一件事：近日，一名从外地少年来汝阳见女网友没见着，路上先偷电动车，后入室盗窃，结果被抓现行。刘店派出所民警赶到现场时，发现这名少年身在水塘里，并且拒不上岸。这是怎么回事？

8日，洛报融媒记者从洛阳市汝阳县公安局得知一件事：近日，一名从外地少年来汝阳见女网友没见着，路上先偷电动车，后入室盗窃，结果被抓现行。刘店派出所民警赶到现场时，发现这名少年身在水塘里，并且拒不上岸。这是怎么回事？

刘店派出所民警秦祥翔为记者还原了事件始末：11月3日下午4点左右，一名少年在汝阳县刘店高速口下站。他叫小董(化名)，今年15岁，老家在新疆，这两年在我省南阳打工。当天，他从南阳来到汝阳，想见见在微信上聊了一个多月的“女网友”。

在高速下站口，小董查看“女网友”给他发的定位信息才知道，他距离目的地刘店镇滕岭村还有十几公里。走到红里村时，小董觉得步行太慢便停了下来。这时，他发现路边居然停着一辆钥匙没拔的电动车……

终于到了滕岭村，偷来的电动车也跑没电了。小董入村后四处打探“女网友”的下落未果。眼看天色渐晚，身上仅有的200块钱也所剩无几，小董正在为“打道回府”的路费发愁时，这时在一家门口又看到熟悉的一幕：停在路边的一辆电动车钥匙也没拔。不过，这一次小董没能得手——他坐上车，这户人家的看门狗听到异动就叫了起来，吓得小董落荒而逃。

回家路费还是没着落，于是小董在村里四下转悠。后来，他发现一户人家没有院墙，当即就撬门入室。正当他翻箱倒柜时，户主回来了……

邻居们闻声赶来，有人报了警。小董趁众人不备拔腿就跑，由于对村里路况不熟悉加上天黑，他在跑过一个斜坡时冲进了一个浅水塘里，结果被村民团团围住。小董原本拒不上岸，但最终在民警的耐心劝说下“投降”了。

秦祥翔询问得知，小董前几年在老家因盗窃被处理过。父母离异后，他独自在我省南阳务工。

根据未成年人保护法有关规定，刘店派出所邀请刘店镇妇联的同志到场。民警随后对小董进行了处罚和批评教育，并联系到小董在郑州的姑姑赶来将其领回。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 袁胜洋 刘怡绯)