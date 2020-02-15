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50家洛阳单位赴武汉引才 签约八成以上是博士硕士
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-08 17:14

　　昨日，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”武汉专场在武汉大学举办，洛阳50家企事业单位组团赴武汉参加此次招聘活动。

　　洛报融媒记者了解到，洛阳参加此次招聘活动的50家企事业单位中，包括4家省直事业单位、1家军队机构、41家洛阳市直事业单位，以及中国空空导弹研究院、洛阳LYC轴承有限公司、河南省安装集团有限责任公司、隆华科技集团(洛阳)股份有限公司4家重点企业，共提供招聘岗位1126个，其中本科需求338人、硕士研究生需求473人、博士研究生需求315人。据统计，活动当天共有武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学等26所高校学子进场求职，我市单位现场接收简历500余份，现场达成签约意向150人，其中，八成以上均为博士、硕士等高层次人才。

　　截至目前，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”西安、重庆、武汉三场省外线下专场活动已圆满结束，近期还将通过线上形式举办北京、南京、杭州等省外专场活动。有意向来洛阳就业的各界英才，可通过中国河南招才引智创新发展大会官网、微信公众号、小程序等，随时随地线上对接。

　　另外，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”——中国博士后科技服务团(河南行)活动·西安交通大学院士专家教授博士后走进中原活动，将于18日至19日在我市举行。届时，来自西安交通大学院士专家、在站博士后及合作导师，将到我市开展项目对接、专题讲座、人才培养基金签约等一系列科技服务活动，为洛阳副中心城市建设提供更多人才保障、智力支撑。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李培博 朱琳 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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