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洛阳市文化馆合唱团招募团员啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-08 16:57

　　洛报融媒记者从洛阳市文化馆了解到，为不断完善和创新公共文化服务，推动洛阳市合唱艺术事业发展，丰富群众文化生活，为热爱合唱艺术的爱好者搭建交流和展示的平台，我市面向全市招募音乐爱好者，组建洛阳市文化馆混声合唱团。合唱团将聘请知名声乐及指挥老师定期指导，并参加省内外的各类别合唱比赛和交流演出。有意者请积极咨询报名。

　　一、报名条件

　　1. 合唱团员年龄在55岁以下(声音条件特别优秀的可适当放宽年龄)，身体健康，相貌端正，具有良好的思想品德和文化素养。

　　2. 热爱合唱表演艺术，具备一定的合唱表演技能和较好的声乐演唱技巧。合唱团员要能独立识谱、有声乐演唱基础(音色、音准、节奏感良好)，艺术专业院校毕业者优先。

　　3. 有较强的奉献精神、团队合作和大局意识，能按时参加合唱排练和演出，服从合唱团安排。

　　二、培训安排

　　1. 每周进行1次常规训练，演出、比赛期间酌情增加排练次数。所有培训、辅导均为免费。

　　2. 市文化馆将定期安排专业声乐教师组织培训和排练，不定期邀请省内合唱专家进行指导。

　　3. 适时参加市级、省级合唱比赛。开展合唱观摩、交流活动。

　　三、报名时间和录取方式

　　1. 洛阳市文化馆合唱团将于11月10日开始招募团员，需携带本人身份证到文化馆二楼辅导部登记报名，也可以电话预约报名。

　　2.  11月10日至13日(上午9:00-11:30，下午14:30-17:00)在洛阳市文化馆声乐教室集中面试选拔，报名人员请自行准备曲目现场演唱，由市文化馆音乐专业教师组成选拔小组，择优录取，招募总数不超过50人。(面试当天请带身份证，报名表格信息请真实填写。)

　　3. 参加面试的人员进入文化馆时需佩戴口罩，经市文化馆工作人员测量体温，并查看健康码后，方可进入教室开始面试。

　　咨询电话：0379-64853855

　　报名地址：洛阳市文化馆二楼辅导部(中州路与芳林路口，中州路298号)（洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘梦飞）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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