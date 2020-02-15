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洛阳河洛文化研究会换届，薛瑞泽教授当选会长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-08 16:55

　　今日上午，洛阳河洛文化研究会第二届会员代表大会在市档案馆举行，经过选举，河南科技大学人文学院原院长薛瑞泽教授当选新任会长。

　　洛阳河洛文化研究会成立于2008年10月，是由洛阳市从事河洛文化研究的专家、学者及热心弘扬河洛文化的各界人士自愿结成的非营利性的群众学术团体。

　　河洛文化是以洛阳为中心的河洛地区古代物质文明和精神文明的总和。在弘扬黄河文化方面，河洛地区是炎黄二帝为中华民族奠基的主要区域，河洛文化是黄河文化的源头和重要组成部分。

　　20世纪80年代末，洛阳学者就率先开展河洛文化的研究。经过30多年的不懈努力，我市形成一批研究河洛文化的骨干力量。

　　成立至今，洛阳河洛文化研究会依托在洛高校建立河洛文化研究基地，在河洛文化的学术研究、宣传普及、文化产业的推进以及政策咨询等多方面取得不俗成绩。(洛报融媒记者 余子愚 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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