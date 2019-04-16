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第21个记者节，《洛阳晚报》编辑部收到一封特别来信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-08 11:36

　　今天，是第21个中国记者节。《洛阳晚报》编辑部收到一封特别的来信，这是一封由阿里巴巴天天正能量携全国正能量人物手写祝福汇集而成的记者节礼物。

　　从抗疫逆行者，到平常日子里的公益践行者；从海拔四千多米的青藏高原，到热闹都市的车流边……这些我们曾用文字记录过、用镜头对焦过的新闻人物说：今天，最美的头条是你们。

　　这封信里，有一个熟悉的名字，偃师籍援鄂护士田晓静。她是河南省第五批支援湖北医疗队队员、郑州市第九人民医院护士，在她瞒着家人到达武汉的第5天，接到在偃师老家的父亲的电话，闲聊中她得知家里的电视机坏了。父亲想让她买台新的电视机，但因当时商场、物流停业，她暂时搁置了父亲的要求，心存愧疚。

　　当时本报联合阿里巴巴天天正能量正在以《我们帮战“疫”英雄圆梦》为题，发起征集100个战“疫”英雄温暖心愿的活动。后来，记者选购了一台55英寸的智能液晶电视并送到田父家中，两个多月未见的父女俩通过这台社交电视，视频见面了。

　　今日我们才得知，不善言辞的晓静，得知阿里巴巴天天正能量在筹备给洛阳晚报人的惊喜，特意在繁忙的值班间隙，为洛阳晚报人写下祝福。

　　这样的名字，这样的故事，还有很多。就像来信里写的：过去7年，天天正能量奖励了8000多人，这其中就有洛阳晚报人奔波的身影。

　　“因为相信，所以看见，致敬坚守，致敬在路上的新闻人”，“脚下有泥，心中有光”，“让无助者有力，让悲观者前行”， “新闻总在发生，你们总在路上”……

　　一字一句，亲笔写就。如果说，这些正能量人物熟悉的面孔记录了我们曾经的付出，这些文字则概括了我们一直以来的坚持。

　　“你们扛着真善美的大旗，风里来，雨里去，为良知呐喊，为弱者发声。在这个步履匆匆的时代，你们认真地种下一颗颗善的种子，然后耐心等待爱心汇聚，将种子浇灌成参天大树。谢谢你们的坚守与付出！”

　　信中这些话语，让人十分动容。编辑部记者说，虽然曾经听说过那么多声“谢谢你”，但在属于自己的节日里，收到这份正能量满满的“表白”，依然意外又温暖。

　　本报和阿里巴巴天天正能量牵手于2017年。因为共同的理念，4年来携手前行。众多温暖感动的人物和故事，经过本报报道后走上央媒头条，获得全国关注，这些报道也很大程度上改变了当事人的人生。例如本报曾经报道过的为救烧伤女儿在寒风中漏粉条的伊川农民刘平安，就是通过本报和阿里巴巴天天正能量的报道和推送，在人民日报、新华社的关注下，最终募集近50万元捐款。

　　另外，本报和阿里巴巴天天正能量平台携手搭建爱的桥梁，凝聚公益力量，联合发起推动了“最美家乡人”“帮战‘疫’英雄圆梦”“我给妈妈化个妆”等众多公益活动，以今年的“帮战‘疫’英雄圆梦”为例，本报联合爱心企业和阿里巴巴天天正能量平台为洛阳的援鄂医疗队员送去的140盆洛阳牡丹，每年都将绽放在春风中，讲述这段动人的故事。(洛报融媒记者 李砺瑾)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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