喜大普奔！这段王城大道快速路合龙了，19.1公里快速路全线通车在即

今日下午，王城大道快速路再传捷报：随着最后一片箱梁的成功架设，望朝岭立交至连霍高速段高架全线合龙。
今日下午，王城大道快速路再传捷报：随着最后一片箱梁的成功架设，望朝岭立交至连霍高速段高架全线合龙。这标志着该段王城大道快速路主体完工，为月底主线通车奠定了基础。
该段王城大道快速路北起连霍高速洛阳站出口，南至望朝岭立交，6月1日起正式启动建设，全长3.16公里，是孟津和市区的重要交通联络通道。
王城大道快速路望朝岭立交至连霍高速段虽然在“十一”前完成辅道通车，有效保障了市民游客假期上下连霍高速，缓解周围交通压力，但主体工程仍在紧锣密鼓施工中。
洛阳市住建局相关负责人介绍，主线合龙后，即将转入桥面和配套设施安装等后续阶段。按照计划，将确保在11月底王城大道快速路望朝岭立交至连霍高速段主线通车。
届时，将实现北起连霍高速、南至南山大道，全场19.1公里的整条王城大道快速路全面贯通。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 谢胜利）
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