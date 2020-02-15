中国银行洛阳分行联合中银三星人寿开展“老友季”亲子主题讲座

10月31日，中行洛阳分行联合中银三星人寿共同开展“老友季”亲子主题讲座。活动特邀国家二级心理咨询师、资深家庭教育专家张慈恩老师为现场60多名客户进行授课。
10月31日，中行洛阳分行联合中银三星人寿共同开展“老友季”亲子主题讲座。活动特邀国家二级心理咨询师、资深家庭教育专家张慈恩老师为现场60多名客户进行授课。
此次讲座的主题为《品学兼优的孩子是这样培养出来的》。张慈恩老师结合当前家庭教育及现代父母教育的误区等问题，通过大量生活案例，讲解了品学兼优的孩子是如何平衡亲密关系和人际有效界限关系的，让家长们正确了解孩子生理、心理成长的特点，帮助解决在教育中存在的疑惑，提升家长们的教育素质，赢得了在场客户的一致好评。
该行表示,今后将继续发挥自身优势，在为客户提供专业、优质金融服务的同时，为客户送去全方位的增值服务。(王琳)④
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