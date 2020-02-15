@洛阳人注意！老年人高龄津贴发放，省里有了最新通知

今日，洛报融媒记者了解到，省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅近日联合印发的《关于进一步做好高龄津贴发放工作的通知》(以下简称《通知》)规定，原则上高龄津贴发放工作采取当月认证、次月发放的形式，对于高龄老年人随子女到外地生活或患病等情况，经核实确属客观原因未能及时进行生存认证的，应在完成生存认证后将应发未发的高龄津贴补发到位。

俗话说，家有一老，如有一宝。

今日，洛报融媒记者了解到，省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅近日联合印发的《关于进一步做好高龄津贴发放工作的通知》(以下简称《通知》)规定，原则上高龄津贴发放工作采取当月认证、次月发放的形式，对于高龄老年人随子女到外地生活或患病等情况，经核实确属客观原因未能及时进行生存认证的，应在完成生存认证后将应发未发的高龄津贴补发到位。

《通知》指出，享受高龄津贴的老年人亡故后，其家属应及时向高龄津贴发放机关或亡故人户籍所在地的社区(村)工作人员报告。享受高龄津贴人员死亡当月仍发放，次月停止发放。

《通知》强调，各地要结合智慧养老服务平台建设，着力完善高龄津贴信息化服务，包含申请、发放、认证等功能。通过与养老保险等大数据共享比对，简化高龄津贴申领和认证程序，最大程度方便高龄老年人及其家属。可委托第三方机构提供不局限于互联网形式的生存认证服务，特别是对于行动不便的老年人，要上门办理，坚决杜绝硬性规定让老年人到指定地点或使用互联网工具进行认证核查。

洛报融媒记者了解到，我省已全面建立和实施高龄津贴制度。从2019年1月1日起，我省对河南省户籍的80周岁以上老年人发放高龄津贴，其中，80-89岁老人每人每月发放高龄津贴标准由省辖市政府确定，90-99岁和100岁以上老年人分别按照每人每月不低于100元和300元的标准发放。(洛报融媒记者 余子愚)