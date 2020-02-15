河南省“融媒体时代的摄影”摄影理论研讨会在郑州举行

10月30日至31日，“融媒体时代的摄影”摄影理论研讨会暨“东强之力经开之魅”全省媒体新闻摄影采风交流活动在郑州经开区举行。

中原福塔

10月30日至31日，“融媒体时代的摄影”摄影理论研讨会暨“东强之力经开之魅”全省媒体新闻摄影采风交流活动在郑州经开区举行。

郑煤机总装车间

随着信息技术的发展，新闻传播方式不断转变，特别是新媒体的异军突起，给传统媒体带来了挑战和压力。省内各新闻媒体在这场巨大的变革中也不断摸索、创新、前行。为了迎接挑战，各媒体先后进入“融媒体”时代，做出了突出成绩。

海马汽车全自动生产线

为落实“主力军全面挺进主战场”的指导精神，提升我省新闻摄影队伍的凝聚力，增强业务能力，提高业务素质，以互联网思维审视谋划推进工作，使河南新闻摄影在这场变革中能够立于不败之地，迎接“融媒体时代”的挑战，河南省新闻摄影学会联合郑州经开区管委会、郑州晚报社主办此次“融媒体时代的摄影”摄影理论研讨会暨“东强之力经开之魅”全省媒体新闻摄影采风交流活动。

郑欧班列货场

中铁盾构机

活动期间，来自全省各地市党报的摄影大咖60余人聚焦郑州经开区中铁盾构、郑欧班列货场、海尔郑州工厂、郑煤机、海马汽车等采风点，感受重点企业的魅力和实力。（记者 曾宪平 高山岳 文/图）