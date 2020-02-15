定鼎门遗址博物馆：记住千年古都的模样

前阵子，著名作家马伯庸再度到访洛阳。他的小说将被改编成电视剧《风起洛阳》。据说，小说讲的是女皇武则天执政时期的故事。一千多年前的神都洛阳，是世人瞩目的国际大都市，富丽繁华，万众向往。

定鼎门仿古城楼

馆名：定鼎门遗址博物馆

馆址：洛龙区古城路与龙门大道交叉口西450米

看点：隋唐洛阳城定鼎门遗址、隋唐洛阳城沙盘、天街等

开放时间：周二至周日，免费参观，上午10点、下午3点，有免费讲解，在入口处集合。

前阵子，著名作家马伯庸再度到访洛阳。他的小说将被改编成电视剧《风起洛阳》。据说，小说讲的是女皇武则天执政时期的故事。一千多年前的神都洛阳，是世人瞩目的国际大都市，富丽繁华，万众向往。

马伯庸参观了定鼎门遗址博物馆，这是个聪明的选择。定鼎门是隋唐洛阳城外郭城的正南门，是通往神都腹地的快速通道，想要了解一千多年前的洛阳城，参观这个博物馆没错。

古都威严，此门尽显

定鼎门遗址博物馆坐北朝南，坐落在隋唐洛阳城定鼎门遗址之上，门临古城路。路那边是鳞次栉比的高楼大厦，路这边是巍峨壮观的仿古城楼，古今对望，引人遐想。

传说中，大禹因治水有功，得万民拥戴，君临天下，铸造九鼎。古人视九鼎为王权象征、国之重器，称定都建国为“定鼎”。

可想而知，只有一国之都，才有资格设定鼎门。

隋唐两代，国力强盛，京都洛阳繁华兴盛。

据定鼎门遗址博物馆宣教部主任范晓冰介绍，定鼎门在隋初名唤建国门，唐代改了名。

从此门下走过的第一位帝王，是隋炀帝杨广。

公元605年，隋炀帝号令大臣杨素、著名建筑师宇文恺等人，统领大批工匠，大干快上营建东都洛阳，仅用了不到一年时间，便建起了一座规模宏大的新城。

公元606年，隋朝迁都洛阳。杨广率领文武百官，浩浩荡荡地从定鼎门挺进新城，揭开了历史的新篇章。

此后，定鼎门被沿用了五百多年，直到北宋末年才逐渐废弃。

千年前的车辙清晰可见

千年风流，此馆尽现

作为隋唐时期保存最好、沿用时间最长的古代都城城门，定鼎门见证了洛阳的辉煌和荣耀，也尝遍了战乱的无情和世事的无常。

它曾毁于战火、没于洪水，在地下沉睡千年，直到现代才经考古挖掘，重新“露面”。

因其在历史上的重要性、稀缺性，定鼎门遗址一经发现，便引起轰动，入选世界文化遗产名录，被列为国家大遗址保护首批重点项目。

2009年，定鼎门遗址博物馆建成开放。这是一座在原址上复建的城门楼式遗址保护博物馆：地面两层为博物馆展区，展示定鼎门的演变历史及出土文物；地下一层是遗址保护区，站在馆内，透过脚下的透明玻璃，能够清晰地看到定鼎门遗址的门道、柱础石、城墙夯土地基等遗迹。

范晓冰说：“如此既能有效地保护文物，又能展示定鼎门的真实风貌，让大家近距离和历史对话，直观感受一千多年前的城市建筑和百姓生活。”

看点：定鼎门遗迹

定鼎门是土木结构的群组式建筑，遗址俯瞰呈一字形，现有城门、阙台、飞廊、马道等遗迹。

阙台是城门两边的楼台型建筑，犹如卫兵拱卫城门，上面可以驻兵、囤粮。定鼎门阙台两侧对称，“一”字形形制独一无二。阙台和城门之间高架飞廊。

城门是过梁式方形门洞，高大坚固，威严气派。定鼎门下有三条通道：行人、车马自东门道入城，从西门道出城；中间的门道是皇帝才能通行的御道。

隋唐时期，外国人进城得有通关文牒，守城的士兵会挨个儿查验。定鼎门外有四方馆，专门接待来自各地的首领和使者。大使们得先在城门外办理手续，得到皇帝的批准方可进城。

遗址古道上的车辙清晰可辨。驻足此处，遥想隋唐盛世，定鼎门下车水马龙，行人如织，来来往往的人操着各种口音，鱼贯进出，那是何等地热闹繁华。

定鼎门夜色

看点：唐代涵道

涵道是古代连接城内外水系的通道，有点儿像现在的城市排水通道。

唐代的涵道由青石砌成，宽约两三米，洞口装有铁栅栏，一是为了拦截污物，免得堵塞水道，保证排水通畅；二是为了防止有人“偷渡”，免得有人顺着涵道出城或入城。

看点：丝绸之路文物图片展

要想富，先修路。古代除了陆路，水路也很重要。隋炀帝营建洛阳城的同时，下令以洛阳为中心，开凿南北大运河。隋唐洛阳城水路贯通，陆路畅通，四通八达，商业繁荣。

丝绸、瓷器、茶叶等中国特产，被源源不断地运到洛阳，沿着丝绸之路，被贩往世界各地。西域的香料、胡粉、毛皮等货物，经由丝绸之路，涌入洛阳城，丰富了中国人的生活。

遗址保护区有千年前的骆驼蹄印。隋唐时期，西域胡人牵着骆驼来洛掘金。隋唐洛阳城的出土文物里，有酒壶、围棋、瓷枕、胡粉盒、铜镜等，可见当时的洛阳人吃的、穿的、用的皆与世界“接轨”，生活丰富多彩。

看点：隋唐洛阳城沙盘

定鼎门仿古城楼上，有一个巨大的沙盘，详尽展示隋唐洛阳城的城市布局以及遗址保护现状。

对着沙盘，仿佛开了“天眼”，游人可以俯瞰整个隋唐洛阳城。它依山就势，坐落在山水之间，由外郭城、皇城、宫城三部分组成。

洛河穿城而过，象征着天上的银河。天枢、天堂、明堂等地标性建筑在洛河北岸；洛河南岸是星罗棋布的里坊，它们排列规整，如众星拱辰，朝向西北方天子的宫城。

从定鼎门进城，顺着笔直的天街往北走，跨过天津桥，便是皇城的正南门端门。进了端门，再往前走，便是宫城的正南门应天门。天街两旁，多是达官贵人的宅邸。此外，城中还有国子监(教育机构)、寺庙、道观、游园、粮仓……

这种城市规划，讲究“天人合一”，大气、实用，在当时领先全球。

站在定鼎门城楼上，南望龙门山，只感天地悠悠，时空辽阔。定鼎门遗址像个阅尽沧桑的老者，静默地守候在岁月深处，等待有缘人来揭开历史的面纱。（记者 张丽娜 文/图）