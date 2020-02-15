今天洛阳全区晴天间多云，西北风3级到4级，局部地区阵风6级到7级，气温8℃到22℃。

今日立冬，立冬是冬季的第一个节气。此时气温下降，草木凋零，所以民间多以立冬为冬季的开始。春生、夏长、秋收、冬藏，立冬与立春、立夏、立秋合称“四立”，都是季节类节气，标志着季节更替，反映了物候、气候等方面的变化规律。

立冬之后，冷空气活动进一步频繁，但每次冷空气走后，天气就会逐渐转晴，造成“三日寒四日暖”的寒暖交替天气变化。立冬不等于入冬，按照气象学划分，只有下半年连续5天平均气温低于10℃才算真正进入冬天。从常年入冬日期看，11月是我省大部分地区的“入冬月”，除豫南和豫西南在11月14日到18日入冬外，我省其他地区常年入冬日期都在10月31日到11月13日。

立冬，洛阳天气怎样？最新气象资料分析，预计今天洛阳全区晴天间多云，西北风3级到4级，局部地区阵风6级到7级，气温8℃到22℃。明天洛阳全区晴天到多云，偏北风转偏东风2级到3级，气温5℃到19℃。

“立冬不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”——北方很多地方在立冬这天都有吃饺子的习俗。饺子饺子，“交子交子”，“交”是交替、交接的意思。立冬是秋冬季节之交，所以“交子之时”的饺子不能不吃。据说饺子在三国时期就有了，不过那时候的饺子和现在的馄饨差不多，煮熟后和汤一起盛在碗里吃，所以当时的人们把饺子叫“馄饨”。唐代以后，饺子才变得和现在一样。(记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)