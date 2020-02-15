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洛阳供热时间是11月15日 为何供热经营企业建议用户提前缴费？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-07 08:59

　　近日，有市民咨询：在正常情况下，我市开始供热的时间是11月15日，为何供热经营企业建议用户提前缴费？目前，我市供热经营企业采取提前开阀、错峰供热的方式，确保供热首日用户家中温度达标，建议用户提前缴费，主要是为了给后期工人开阀留出时间。

　　●洛阳热力有限公司(简称洛阳热力)

　　洛阳热力建议用户在11月8日17时前缴费。从11月11日开始，洛阳热力将为首批461个直管小区的已缴费用户开阀，开阀后小区热网将低温运行，并逐步开始升温，提前开阀、错峰供热，确保供热首日用户家中温度达标。在此期间，一旦发现问题，也可以留出足够的维修时间。

　　在此提醒洛阳热力用户，请您留意所在小区的开阀时间。去年未用热、今年缴费用热的用户，开阀时家中一定要留人观察，留心供热设施是否存在异常。

　　　●洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(简称新区热力)

　　新区热力建议用户在11月10日前缴费，之后缴费的用户，新区热力将按缴费顺序依次开阀。未在11月10日前缴费的用户，有可能影响如期用热。

　　11月5日，新区热力已经逐步开始对主管网进行升压、升温，对整个供热管网进行“预热”，提前安排相关工作，确保今冬的供热质量。

　　●洛阳高新热力有限公司(简称高新热力)

　　高新热力建议用户在11月8日前缴费，之后缴费的用户将在缴费后3天内陆续开阀。由于供热前期准备工作量非常大，从用户缴费到开阀需要一定的时间，希望用户能够理解。

　　目前，高新热力供热主管网和直管小区庭院管网已处于保压运行状态，可随时进入循环加热状态，全力保障用户温暖过冬。

　　　●洛阳暖鑫热力有限公司(简称暖鑫热力)

　　为了确保用户11月15日正常用热，暖鑫热力建议用户在11月8日前缴费。为更好满足用户需求，暖鑫热力前期对一线工作人员进行了系统培训，同时对新招聘人员进行了岗前培训。新入职的员工将被补充到暖通、电气、运维和客服等岗位，解决用户相关用热问题。

　　提醒：如果您已缴费，因其他原因今冬又不打算用热，请及时联系供热经营企业报停。(记者 郭飞飞 通讯员 程诚 吉怡 冯来新 徐彩霞)
[ 责任编辑：崔利利]
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