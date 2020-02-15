洛阳市城市供水价格改革调整听证会公告（一）

按照市委、市政府工作部署，我委拟于12月召开洛阳市城市供水价格改革调整听证会。

按照市委、市政府工作部署，我委拟于12月召开洛阳市城市供水价格改革调整听证会。为提高政府价格决策的民主性、科学性和透明度，根据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格听证办法》和《河南省政府制定价格听证办法实施细则》等有关规定，现对听证会参加人、旁听人员、新闻媒体的名额、产生方式及具体报名方法予以公告：

一、参会名额

听证会设听证会参加人15名。其中：消费者7名；经营者1名；与定价听证项目有关的其他利益相关方1名；相关领域的专家1名；人大代表1名；政协委员1名；政府部门及社会组织3名。

听证会设旁听人员5名。新闻媒体若干。

二、产生方式

(一)听证会参加人

1.消费者参加人采取自愿报名、随机选取的方式或委托消费者组织、其他群众组织推荐产生；2.经营者、人大代表、政协委员、与定价听证项目有关的其他利益相关方参加人由相关部门推荐产生；3.政府部门、专家、社会组织参加人由我委聘请产生。

(二)旁听人员

由我委根据公民、法人或者其他组织报名情况，按照报名顺序选取或者随机抽取。

(三)新闻媒体

由我委根据新闻媒体报名情况，按照报名顺序选取或者随机抽取。

三、听证会参加人应当符合下列条件

(一)年龄在18周岁以上，具有完全民事行为能力；(二)具有较强的社会责任感和公正、公平的工作态度，并能够真实地反映意见；(三)具备一定的调查研究、分析论证、议事能力和语言表达能力；(四)有较高的政治思想觉悟，熟悉国家的相关法律、法规和相关经济政策；(五)有义务奉献精神和时间保障；(六)同意公开必要的个人信息。

四、报名方法

消费者携带居民身份证，于2020年11月9日—11日每天8:30—12:00、14:30—18:00到洛阳市消费者协会现场报名。报名地点：洛阳市西工区解放北路13号，市市场监督管理局(北院)后2楼205房间。联系人：董德欣。联系电话：63196313。

旁听人员及新闻媒体携带居民身份证或其他有效证件，于2020年11月9日—11日每天8:30—12:00、14:30—18:00到我委现场报名。报名地点：洛龙区政和路16号1号楼(市发改委)102房间。联系人：郭晓宁。联系电话：63936907。

报名申请表可以在我委网站下载，也可以在报名现场填写。

五、其他

听证会举行15日前，我委将通过《洛阳日报》、我委网站向社会公告听证会举行的时间、地点；定价方案；与制定价格有关的成本监审或者成本调查的办法和结论；听证人、听证会参加人、旁听人员名单等。

为广泛征求社会意见，我委设置了邮箱(lyjgglk@163.com)，欢迎公众提出宝贵意见和建议。

洛阳市发展和改革委员会

2020年11月7日