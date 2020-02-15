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“85后”小伙儿用10余年时间 打造出一片现代“百果园”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-07 08:43

　　昨日，在位于孟津县送庄镇的洛阳洋丰果业有限公司生态园内，猕猴桃、无花果等水果陆续成熟，800多亩果园鲜果飘香，生机盎然。

　　“1月至4月有草莓，5月有樱桃、袖珍西瓜，6月有桃子，7月、8月有孟津梨，9月有石榴，10月有柿子，11月有猕猴桃，即使到了12月也有‘冰美人’葡萄……”说起生态园，洛阳洋丰果业有限公司总经理杨洋自豪地说。

　　这些水果是杨洋的命根子，也是乡亲们的致富果。34岁的杨洋是孟津县城关镇人，这名“85后”小伙儿，经过10余年的艰苦创业，打造出一个“月月有果”的现代“百果园”，也将众多乡亲带上了致富路。

　　杨洋曾在孟津县磷肥厂从事销售工作，2009年，由于企业改制，下岗了。之后，他听闻家乡政府大力扶持新型农业发展，便萌生了创业的想法。

　　经过考察，他选择草莓作为突破口。2009年7月，在家人的支持下，杨洋带领几名下岗工人承包了送庄镇的98亩土地，开始种植草莓。短短1个多月，100多个大棚建起来了。

　　眼看着嫩芽出土，当地却遭遇了罕见的大风灾害天气，刚建好的大棚全部损毁，造成的直接经济损失有30多万元，这对这些本来就困难的下岗工人来说无疑是雪上加霜。员工情绪出现波动，很多人想退出。

　　为了稳定员工情绪，杨洋挨家挨户走访，解决困难，做思想工作。情绪稳定了，大家重新建大棚，复种草莓苗。这次，老天没再给他开这种残酷的玩笑，第一年就是个大丰收，10多万公斤草莓红在叶间，景象喜人。

　　丰产不丰收，量上去了却销不了，咋弄？杨洋用上了他的老办法——推销。郑州、上海、西安、北京等地，机动三轮车、面包车，能拉出去多少是多少，“困了睡在车里，饿了就在车里泡碗方便面”。

　　经历了多年的风雨，杨洋终于收获了彩虹。他的企业已发展成为集旅游观光、休闲度假、采摘体验于一体的新型农业观光园，占地800多亩，年销售额近3000万元。

　　“一人富不是富，一起富才是富！”这是杨洋常挂在嘴边的一句话。为了让乡亲们也享受到特色种植带来的收益，杨洋和朋友共同成立了孟津硕丰专业合作社，在园区周边送庄、朝阳、会盟等镇建立了基地，带动周边群众增收。截至目前，合作社有社员300多户，实现了“公司+基地+合作社+农户”四位一体的发展模式。

　　50岁的张晓红是社员之一。张晓红有2个孩子，丈夫卧病在床，平日靠种地为生，生活十分拮据。在合作社帮助下，张晓红修建了2个大棚，种植袖珍西瓜，技术人员定期为张晓红传授种植知识。如今，张晓红依靠种植西瓜年收入近4万元。

　　近几年，洛阳洋丰果业有限公司还与孟津县十里村、朱寨村签订帮扶协议，吸收贫困户参与种植，共同增加收入，已先后带动120多户贫困户脱贫增收。

　　“发展生态农业、观光采摘农业，建立完善的产业链，让乡亲们分享农业高质量发展的成果，脱贫致富之路更宽敞。”对于未来，杨洋信心满怀。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：崔利利]
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