洛阳：做好生态文章 让“绿水青山”变成“金山银山”

昨日上午，我市“决战脱贫攻坚决胜全面小康”第五场新闻发布会召开，详细介绍了全市生态扶贫工作成效。

昨日上午，我市“决战脱贫攻坚决胜全面小康”第五场新闻发布会召开，详细介绍了全市生态扶贫工作成效。

“十三五”以来，我市累计完成造林195万亩、森林抚育376万亩、绿化美化村庄630个。2017年以来，全市6个贫困县共完成营造林57万亩，吸纳1.1万贫困人口参与国土绿化工程建设，将“绿水青山”转化为“金山银山”。

近年，我市加大贫困地区资金扶持力度，设立护林员公益岗位，将有劳动能力的贫困人口选(续)聘为生态护林员，实现就近就业。2016年以来，我市争取上级生态护林员专项资金1.67亿元，聘用生态护林员7409名，人均增收7600元，带动7409户贫困家庭脱贫；落实退耕还林补助资金562万元，受益面积3.3万亩，受益贫困户1.29万户次；落实贫困人口公益林生态效益补偿资金708.8万元，受益面积78.6万亩，受益贫困户2.2万户次；落实贫困人口天然林商品林补偿资金24.4万元，受益面积1.1万亩，受益贫困户139户次。

为促进贫困地区高质量发展，我市大力发展生态产业。目前，林业已成为我市农村经济发展的主要推动力，特别是在部分山区，林业产值已占群众收入的80%以上。2019年年底，全市林业总产值增加至248亿元，发展经济林总面积达到270万亩，初步形成了种类多样、布局合理、具有洛阳地域特色的经济林基地。全市花卉苗木总面积稳定在20万亩左右，产苗量3亿多株，初步形成六大特色花卉苗木产业基地。目前，我市依靠特有的森林优势，大力发展森林康养产业，拥有14个森林康养基地，位居全省第一。

在生态环境治理方面，我市切实提升贫困地区生态品质。“十三五”期间，我市共向上级争取水土保持重点项目资金2.3亿元，目前，我市已治理水土流失面积840平方公里。通过坡耕地改造建设，全市现有梯田8.6万公顷，坝地面积3.2万公顷，年可增产粮食1.8亿公斤。蓄水减沙与涵养水源能力日益增强，据统计与测算，全市仅梯田工程每年可减少土壤流失量约550万吨，增加蓄水能力约1亿立方米。

市林业局相关负责人表示，我市将继续把生态扶贫与黄河流域生态保护相结合，与森林洛阳建设相结合，与大规模实施国土绿化提速提质行动相结合，与乡村绿化美化相结合，不断丰富生态扶贫内涵，挖掘新潜力，拓展新模式，注入新动能，统筹推进生态效益、经济效益和社会效益。（记者 何奕儒 通讯员 崔红霞）