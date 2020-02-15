申建氢燃料电池汽车应用示范城市 加快推进5G网络建设

2日，我市召开全市国家氢燃料电池汽车应用示范城市申建及5G网络建设和产业发展推进会，对相关工作进行部署。

2日，我市召开全市国家氢燃料电池汽车应用示范城市申建及5G网络建设和产业发展推进会，对相关工作进行部署。 2日，我市召开全市国家氢燃料电池汽车应用示范城市申建及5G网络建设和产业发展推进会，对相关工作进行部署。 根据会议部署，我市将与郑州、开封、安阳、新乡、焦作等城市组成城市群，联合申报国家氢燃料电池汽车应用示范城市，加快氢燃料电池整车研发制造进程，并持续推进5G网络建设，确保今年年底前累计完成4500个5G基站建设，实现53个3A级以上景区5G网络全覆盖。 会议指出，全市各相关部门及企业要明确责任、任务、节点，在做好申报工作的同时，积极开展技术攻关、产品研发、产业链精准招商等工作，不断培育壮大我市相关产业；要在5G基站规划和建设上持续发力，在基站审批中创新应用联审联批机制，推进转供电改造，持续丰富5G应用，加快相关项目建设，用5G加速赋能我市经济高质量发展。 副市长侯占国参加会议。(记者 陈曦)