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落实政策 压实责任 确保圆满完成脱贫攻坚任务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-07 08:35

　　5日，市政协主席杨炳旭带领有关部门负责同志前往联系分包的新安县北冶镇，就脱贫攻坚工作进行调研督导。

　　杨炳旭一行先后前往北冶镇张官岭村、五元沟村、刘黄村，看望贫困群众，实地查看花椒、冬桃、光伏等扶贫产业发展情况，并主持召开座谈会，听取北冶镇脱贫攻坚整体情况汇报，对坚决打赢脱贫攻坚战提出要求。

　　杨炳旭强调，要坚持以党的十九届五中全会和全市重点工作推进会精神为指导，聚焦产业扶贫、“两不愁三保障”及安全饮水要求，开展脱贫攻坚“回头看”，重点帮扶边缘户和脱贫监测户，落实精准扶贫政策，做到不落一户一人，确保圆满完成脱贫攻坚任务。要坚持以产业发展为支撑，坚定不移培育壮大镇村特色支柱产业，不断巩固产业发展成果，大力发展村级集体经济，为乡村产业振兴奠定坚实基础。要坚持以健全村级专业合作社为基础，引进培育有社会责任感的龙头企业，强化行业扶贫，鼓励农户入股经营，健全完善乡村产业经营管理运行机制，确保群众持续增收。要坚持以加强镇村党建为根本，落实党政同责，层层压实脱贫攻坚责任，持续抓好检查督察和奖惩问责工作，为接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接提供保障。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利]
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