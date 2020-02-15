洛阳大力推进移风易俗 倡树文明殡葬新风

5日，全市推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作第二次推进会议召开，通报工作情况，分析研判形势，坚持问题导向，部署推动下一阶段重点工作。

5日，全市推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作第二次推进会议召开，通报工作情况，分析研判形势，坚持问题导向，部署推动下一阶段重点工作。

市委副书记赵会生出席会议并讲话。他指出，移风易俗、文明殡葬是社会发展进步的重要体现，事关社会和谐和群众切身利益。各级各部门要提升政治站位，牢固树立以人民为中心的发展理念，把“逝有所安”作为落实政治要求、提升社会治理能力、保障和改善民生的重要工作、关键一环，切实增强责任感紧迫感，坚持不懈把这项工作抓好抓实抓出成效。要综合施策，结合深化党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)，着力做好宣传教育引导，加大殡葬惠民力度，加快殡葬设施建设，强化殡葬领域执法，使移风易俗、文明殡葬赢得群众接受和支持。要强化责任担当，发挥领导干部示范带头作用，严格工作机制，加强督导考核，不断强化落实力执行力穿透力，以过硬作风高质量完成移风易俗、文明殡葬工作。

副市长王军参加会议。会上，新安县、偃师市作典型发言，高新区作表态发言。(记者 余子愚)