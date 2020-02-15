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吴中阳到伊川县调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-07 08:31

　　昨日，市人大常委会主任吴中阳到伊川县调研。

　　在吕店镇王村，吴中阳走进刚建好的党建综合体，详细察看苦难岁月、星火燎原、抗日烽火、英雄辈出、老区新貌等五个展厅展示内容，了解该村便民服务大厅、家风家训馆、儿童驿站、党性体验室等软硬件配置等情况，并到联系分包的贫困户家中走访。

　　吴中阳现场对党的十九届五中全会精神进行宣讲。他指出，党员干部要带头宣讲党的十九届五中全会精神，深刻认识中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势，推动全会精神走进基层深入人心；要通过灵活多样的宣讲形式，让群众了解“十四五”时期我国发展的宏伟蓝图和2035年远景目标，全面吹响全面建设社会主义现代化国家的时代号角；乡镇党员干部群众要充分发挥主体作用，因地制宜发展产业，推进乡村产业振兴，积极探索乡村振兴的特色路子，走好农村高质量发展之路。

　　随后，吴中阳来到分包的洛阳洛耐西力科新材料有限公司年产30万吨环保新型硅质耐火材料项目，走进车间了解企业生产经营情况，现场协调解决问题，鼓励企业以新发展理念为引领，坚持高质量发展方向，为加快副中心建设积极贡献力量。他叮嘱有关部门深化“联企入企惠企助企”活动，进一步优化服务，推动各项惠企政策落地见效，全力保障市场主体稳定经营、健康发展。(记者 智慧 通讯员 曹国丽)
[ 责任编辑：崔利利]
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