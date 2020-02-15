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在对位时代中唱响奋进凯歌——致全市新闻工作者倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-07 08:28

　　“不是在采访，就是在采访的路上”，一句话浓缩了新闻人的日常轨迹。11月8日是第21个中国记者节，在这个光荣的日子里，广大新闻工作者依旧默默忙碌在各自的岗位上。值此之际，致敬所有不断奔跑的新闻人！

　　置身这个伟大的时代，新闻人肩负着神圣的使命，拥有着广阔的舞台。一年来，全市广大新闻工作者紧紧围绕中央和省委、市委重大决策部署，牢牢把握正确舆论导向，特别是持续聚焦决战脱贫攻坚、决胜全面小康，聚焦加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，聚焦打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，用一场场重大宣传战役鼓舞精气神，用一件件优秀新闻报道凝聚正能量，为洛阳发展营造了良好的舆论氛围。

　　回望来时路，这是极不寻常的一年，有风雨也有彩虹，有机遇也有挑战。不管是疫情突如其来的艰难日子，还是央视秋晚带来的高光时刻，抑或是躬身于加快副中心城市建设的奋斗现场，广大新闻工作者砥砺初心使命，把最深沉的关切和最深刻的观察投向脚下这片热土，倾听河洛大地的发展脉动，追寻千年古都的发展春天，为城市的日新月异鼓与呼，为人民的美好向往歌与颂！

　　不忘初心，方得始终。新闻人的价值依归，就是要在变动不居、气象万千的时代场景中，始终与时代对位、与城市相融、与人民相应。

　　历史的指针，指向新的刻度。刚刚胜利召开的党的十九届五中全会，发出了向着全面建设社会主义现代化国家奋勇前进的动员令，必将鼓舞和激励着亿万中华儿女为实现第二个百年奋斗目标、建设社会主义现代化国家而不懈努力。今天的洛阳，也正处于实现全面建成小康社会和“十三五”规划收官的决战决胜期，正处于科学谋划“十四五”发展和开启全面建设社会主义现代化强市新征程的谋篇布局期，正处于持续全面落实洛阳发展新定位的深化提升期，广大新闻工作者必将迎来大有作为的时代舞台。为此，我们倡议——

　　我们要把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，全方位、多角度、立体式宣传阐释全会精神，迅速形成舆论宣传强势，充分运用好传统媒体和新兴媒体，以生动、活泼、接地气的方式把全会精神宣传好，把“十三五”时期决胜全面小康的决定性成就展示好，把党中央关于当前形势的重大判断和重大部署阐释好，激励广大干部群众更加有方向、有信心、有力量地阔步前进。

　　我们要强化进取、拼抢、攻坚“三种精神”，持续讲好洛阳故事。始终坚持围绕中心、服务大局，宣传好河洛大地的生动实践，引导全市上下把学习贯彻党的十九届五中全会精神与洛阳加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎等各项工作紧密结合起来，深入乡村振兴一线、项目建设一线、转型发展高质量发展一线，传递党和政府声音、服务人民群众、创作优秀作品、讴歌伟大时代，为洛阳现代化建设提供强大的精神动力。

　　我们要不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，在守正创新中更好强信心、聚民心、暖人心、筑同心。特别是面对舆论生态、媒体格局、传播方式的深刻变化，积极主动作为，加快知识更新，着力打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，构建“报、网、端、微、屏”等多种载体平台的全媒体传播格局，采写更多“沾泥土”“带露珠”的新闻作品，增强主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

　　“新闻人的荣光属于时代，并且永远在前方。”

　　让我们展现奋勇争先的锐气，点燃新闻人的奋斗激情，为时代、为国家、为洛阳努力推出更多有思想、有温度、有品质的作品，为奋进中的伟大祖国唱响凯歌，为奋进中的河洛儿女加油鼓劲。

　　洛阳日报报业集团

　　洛阳广播电视台

　　2020年11月7日
[ 责任编辑：崔利利]
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