推动五中全会精神落地生根 —— 二论打好收官战、开启新征程

以党的十九届五中全会精神为指引，最近召开的全市重点工作推进会对下一步工作作出部署，发出了打好收官战、开启新征程的动员令。

行动是最好的学习，落实是最好的贯彻。

以党的十九届五中全会精神为指引，最近召开的全市重点工作推进会对下一步工作作出部署，发出了打好收官战、开启新征程的动员令。市委书记李亚强调，全市上下要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，以冲刺攻坚、奋勇争先的状态完成好全年目标任务、确保交出一份高质量答卷，以再接再厉、接续奋斗的精神谋划好下一步工作、不断开创洛阳发展新局面，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。

站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，党的十九届五中全会明确提出了我国“十四五”发展的重大方针、重大战略、重大举措，系统擘画了2035年基本实现社会主义现代化的宏伟蓝图。习近平总书记在五中全会上的重要讲话，高瞻远瞩、统揽全局，深刻阐述了全面建设社会主义现代化国家的一系列重大问题，是马克思主义中国化的最新光辉文献，为我们站位新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局提供了根本遵循。

舟循川则游速，人顺路则不迷。回望“十三五”来路，洛阳以新发展理念为引领、以新发展体系为支撑，加快推进“9+2”工作布局，全面落实新发展定位，持续推动转型发展高质量发展，着力解决了一批长期想解决而没有解决的难题，办成了一批过去想办而没有办成的大事，洛阳经济实力实现历史性跨越、发展质量实现历史性突破、城乡面貌实现历史性巨变、人民生活实现历史性提升。实践证明，只要按照党中央的决策部署和总书记的嘱托要求去做，我们的方向就明、路子就顺、效果就好、前景就广阔。

眺望“十四五”前路，洛阳正开启更辉煌的“下一站”。面对新机遇新格局新要求，我们要把学习贯彻五中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，自觉用会议精神武装头脑、指导实践、推动工作，推动五中全会精神在河洛大地落地生根，不断汇聚奋斗“十四五”、奋进新征程的强大力量。尤其是当前，我们要立足于学、致力于做，迅速兴起学习宣传贯彻五中全会精神的热潮。具体来讲，要把学习宣传工作抓紧抓实，抓好学习研讨、宣传宣讲、理论研究，领导干部带头学、带头讲、带头做，确保五中全会精神家喻户晓、深入人心；把“十四五”发展和明年工作谋深谋实，在把准原则要求、谋划重大项目、抓好统筹衔接上再提升，集成政策优势形成发展合力；把洛阳都市圈建设任务落细落实，切实抓好都市圈发展规划的细化实化，持续厚植制造业、科技、文化、生态等优势，着力加强区域协同联动，推动都市圈建设提速提质。

万里浮云卷碧山，青天中道耀明月。学以致用、以干促学，用生动的实践彰显真理的力量，为建设社会主义现代化强市开好局，新的洛阳故事将上演在更加壮阔的时代舞台上！（洛 平）