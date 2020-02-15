河南省武术套路锦标赛落幕 洛阳市代表队获团体总成绩第一

今日下午，2020年“中国体育彩票杯”河南省武术套路锦标赛在宜阳落幕，洛阳市代表队获得团体总成绩第一名。 团体总成绩颁奖现场 今日下午，2020年“中国体育彩票杯”河南省武术套路锦标赛在宜阳落幕，洛阳市代表队获得团体总成绩第一名。 此次赛事由河南省体育局主办，河南省武术运动管理中心、洛阳市体育局、宜阳县人民政府承办。在为期4天的比赛中，共有来自全省17支代表队、593名运动员参与剑术、刀术、枪术、棍术、太极拳、集体基本功等数个项目的角逐。 最终，洛阳市代表队、安阳市代表队、郑州市代表队分获团体总成绩前三名。此外，洛阳代表队还获得赛事“体育道德风尚奖”。 （洛报融媒记者 王子君 通讯员 朱瑞波 文/图）