河南省武术套路锦标赛落幕 洛阳市代表队获团体总成绩第一

今日下午，2020年“中国体育彩票杯”河南省武术套路锦标赛在宜阳落幕，洛阳市代表队获得团体总成绩第一名。
今日下午，2020年“中国体育彩票杯”河南省武术套路锦标赛在宜阳落幕，洛阳市代表队获得团体总成绩第一名。
此次赛事由河南省体育局主办，河南省武术运动管理中心、洛阳市体育局、宜阳县人民政府承办。在为期4天的比赛中，共有来自全省17支代表队、593名运动员参与剑术、刀术、枪术、棍术、太极拳、集体基本功等数个项目的角逐。
最终，洛阳市代表队、安阳市代表队、郑州市代表队分获团体总成绩前三名。此外，洛阳代表队还获得赛事“体育道德风尚奖”。
（洛报融媒记者 王子君 通讯员 朱瑞波 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605