第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖结果揭晓 《大河三彩》喜获中国舞蹈“荷花奖”古典舞奖

第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖评奖结果揭晓，由洛阳歌舞剧院演艺有限公司舞蹈演员带来的原创舞蹈《大河三彩》喜获中国舞蹈“荷花奖”古典舞奖，这也是我市舞蹈界在历届中国舞蹈“荷花奖”获得的最好成绩！
第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖评奖结果揭晓，由洛阳歌舞剧院演艺有限公司舞蹈演员带来的原创舞蹈《大河三彩》喜获中国舞蹈“荷花奖”古典舞奖，这也是我市舞蹈界在历届中国舞蹈“荷花奖”获得的最好成绩！
（视频来源：老贾播报）
中国舞蹈“荷花奖”评奖是由中宣部批准立项的、全国性舞蹈艺术专业奖项，具有权威性和导向性，是中国专业舞蹈艺术最高成就的专家奖。第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖由中国文联、中国舞蹈家协会、河南省委宣传部主办，中国文联舞蹈艺术中心、河南省文联、洛阳市政府、洛阳市委宣传部承办，洛阳市文联、洛阳市文广旅局、洛阳市舞蹈家协会、洛阳歌剧院协办。
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