李亚到伊川县督导调研时强调:深入学习贯彻党的十九届五中全会精神 汇聚打好收官战奋进新征程的强大力量

6日，市委书记李亚轻车简从深入伊川县基层群众之中，宣讲党的十九届五中全会精神，督导调研脱贫攻坚、乡村振兴、农村“两委”换届等工作，强调要深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，不断汇聚打好收官战、奋进新征程的强大力量。

6日，市委书记李亚轻车简从深入伊川县基层群众之中，宣讲党的十九届五中全会精神，督导调研脱贫攻坚、乡村振兴、农村“两委”换届等工作，强调要深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，不断汇聚打好收官战、奋进新征程的强大力量。

6日一早，李亚首先来到伊川县半坡镇刘窑村走访基层干部群众。在村卫生室，李亚与村医张艮朝亲切交谈，详细询问村民日常就医、用药等事宜，希望他发挥好乡村医生作用，落实好健康扶贫各项政策，保障农村群众就近享有基本医疗服务。沿着村间小路，李亚来到村头的刘窑水库，登上坝顶远眺，了解周边生态建设和水资源保护情况，叮嘱有关负责同志深入贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展部署要求，坚持生态优先，提升绿化水平，守护好绿水青山。

李亚向乡村干部和群众宣讲党的十九届五中全会精神，了解村民生产生活新变化，询问脱贫攻坚、基层党组织建设和村“两委”换届筹备工作等情况。他指出，党的十九届五中全会提出要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，优先发展农业农村，全面推进乡村振兴，为做好当前农村工作提供了遵循。各级党员干部要把做好全会精神的宣讲作为重大政治责任，沉到基层、面向群众，结合农村地区实际，切实把全会精神讲准讲透讲活。学习领会全会要求，重在学思践悟、知行合一。要着力强化产业支撑，把结构调整和发展林果业有机结合起来，不断提高农业质量效益；要着力打牢生态底色，深刻践行习近平生态文明思想，持续做好水库周边、山坡区域造林绿化；要着力加强党的领导，建强基层党组织，为乡村振兴提供坚强组织保证。

白沙镇是伊川县规划的中心镇之一。李亚来到该镇，察看产业发展、镇区规划建设情况，与县乡干部同志座谈，共商白沙“十四五”转型发展之策。他指出，白沙作为伊川东南部的中心镇，地处秦楚古道，交通区位优越，要积极发展商贸物流，打造周边区域农产品上行、工业品下乡的集散地。要加快种植业结构调整，下决心引进农业龙头企业，因地制宜发展花椒、中药材、林果种植等产业。要加强人才选用，既要发挥本乡本土能人作用，又要积极引进眼界开阔的外来人才，为乡村振兴提供人才支撑。要强化规划引领，着力完善提升镇区规划，提升乡镇建设管理水平。

李亚还来到伊川县范园，实地察看文物保护利用工作，强调要做好整体规划，完善配套设施，守护好文化遗产，更好传承弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信。

李亚还察看了豫西公共卫生中心(万安山医院)建设情况，要求有关部门加快建设进度，强化要素保障，统筹工程建设和绿化提升等工作，保工期、保质量、保安全，不断提高医疗卫生服务水平。

李亚强调，要把学习宣传贯彻全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，更好用全会精神武装头脑、指导实践、推动工作。要抓住有限的时间、用好最后的战机，如期全面完成脱贫攻坚任务，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。要扎实做好村(社区)“两委”换届，严把政治关，弄清底数、做细工作、严肃纪律，通过换届把班子配齐、把带头人配强，把乡村振兴思路理清，把为民服务举措定实，把广大群众积极性调动起来，坚定信心推进乡村振兴。要全面掀起今冬明春国土绿化高潮，扩大规模、提升品质、久久为功，让河洛大地满眼翠绿。（洛报融媒记者 李东慧）