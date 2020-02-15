洛阳组团参加第三届中国国际进口博览会

第三届中国国际进口博览会4日晚在上海开幕。洛阳共派出企业(机构)744家参展参会，精准洽谈招商，推动开放合作，积极融入国内国际双循环，着力提升洛阳全方位对外开放水平。

第三届中国国际进口博览会4日晚在上海开幕。洛阳共派出企业(机构)744家参展参会，精准洽谈招商，推动开放合作，积极融入国内国际双循环，着力提升洛阳全方位对外开放水平。

此次洛阳代表团参展参会企业涉及高端智能装备、医疗器械、人工智能设备与应用等多个行业。在6日上午举行的河南交易团采购需求发布暨现场签约会上，来自洛阳的众创企业服务集团、香江万基等企业共签约6个项目，意向合同金额64.3亿元，涉及有色金属、高端装备制造等领域，将进一步助力我市产业发展和外贸升级。

中国国际进口博览会由商务部和上海市人民政府共同举办，已经成功举办两届。第三届进博会是疫情防控常态化条件下我国举办的一场规模最大、参展国别最多、线上线下结合的展会，为推动世界经济复苏提供中国机遇。

本届进博会将持续至11月10日。

(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 金婷婷 文/图)