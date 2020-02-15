中国人寿洛阳分公司：“洛阳模式”润河洛 万千服务织锦绣

多年来，在洛阳市委、市政府的正确领导下，中国人寿洛阳分公司牢记“成己为人、成人达己”的核心理念，充分发挥自身优势，勇担社会责任，与政府部门密切配合，在全民医保体系建设方面开展有益探索，形成了具有洛阳特色、成规模成体系的商业保险公司参与社会医疗保障工作新模式，被誉为“洛阳模式”。

一张越来越密的服务保障网，正在中国人寿洛阳分公司广大员工的手中织就——

多年来，在洛阳市委、市政府的正确领导下，中国人寿洛阳分公司牢记“成己为人、成人达己”的核心理念，充分发挥自身优势，勇担社会责任，与政府部门密切配合，在全民医保体系建设方面开展有益探索，形成了具有洛阳特色、成规模成体系的商业保险公司参与社会医疗保障工作新模式，被誉为“洛阳模式”。

尤其是今年，公司上下群策群力，以国寿速度做好疫情防控，以国寿温度助力“六稳”“六保”，在决战决胜全面小康的新征程中不断彰显国寿担当，描绘着以国寿动能加快洛阳副中心城市建设的锦绣画卷。

1 洛阳模式心贴心温暖万千群众

如何让保险温暖更多群众？

面对这道“必答题”，中国人寿洛阳分公司聚焦健康保险领域，通过与政府部门反复沟通、实践，形成了“一分、二合、三统”的商业保险公司参与社会医疗保障“洛阳模式”。“一分”即坚持管办分离，“二合”即联合防范风险、形成监管合力，“三统”即统一管理软件、统一审核标准、统一结算支付，共同为广大洛阳居民织起一张可信、可靠、可用的医疗保障网。该模式被誉为商业保险业参与社会基本医疗经办“洛阳模式”，荣获由国资委、工信部、中国企业联合会共同主办的第十七届国家级企业管理现代化创新成果二等奖。

全力扩大覆盖领域。自2006年起，公司通过经办全市城乡困难群众补充医疗保险、重大疾病医疗救助、五县七区新型农村合作医疗保险补助支付业务、城镇居民基本医疗保险在县域设置县(区)级管理服务中心10个，在市区设置市级管理服务中心1个；2012年成立健康险专业公司，以涵盖保险、精算、财务、信息技术、医学等多学科领域的管理团队专门负责全市政策性医疗保险业务，目前已实现我市政策性医疗保险业务全覆盖。

全程方便群众报销。公司利用自身市、县两级机构、人员、网络垂直管理的优势，在全国率先实现了市级直补结算报销；经办基本医疗和各类大病保险，方便群众在中国人寿分支机构实现各类医保业务“一站式”结算；经办城乡困难群众补充医疗(救助)，避免低保群众在医保、民政部门之间多次奔波，搭建了为民服务的综合平台，提高了参保群众满意度；自2009年起，开通洛阳与北京、天津、上海等20多个省市异地就医结算业务，每年为洛阳异地安置退休职工3万余人次节省往返交通、食宿费用300余万元。

全面严格管理制度。公司在专业人员审核的基础上，通过组织医院专家审核、运用计算机审核等手段从严把关，同时在三级医院派驻代表，组建调查队伍在中小医院进行巡查，强力推动控费降费，仅大病保险及困难群众大病补充医疗保险一项每年就节省统筹基金1.4亿元，减少财政支出3300余万元。此外，为保障基金安全运作，提高经办质效，公司协助政府部门建立医院直补审核、公司核补审核、主管部门稽核、审计部门审计、政府职能部门联合考核、群众监督及银保监部门监管等7道关，环环相扣，专款专用，保障基金安全。

截至目前，公司已通过“洛阳模式”服务全市700万参保群众，2019年累计服务各类参保群众1614.39万人次，以“心贴心”的优质服务温暖着万千群众的心田。

2 众志成城手拉手助力“六稳”“六保”

面对新冠肺炎疫情对经济社会发展带来的前所未有的冲击，中国人寿洛阳分公司坚持以国寿速度做好防控，以国寿温度优化服务，与多部门保持密切配合，以务实行动当好助力“六稳”“六保”急先锋。

以国寿速度助力疫情防控。疫情防控期间，该公司动员广大干部员工立足本职，竭尽全力为疫情防控一线提供支持，迅速成立了以市公司党委书记、总经理王金超为组长的疫情防控工作领导小组，根据市卫健委疫情防控工作需要快速反应，确保1490万元医保资金及时到位：于1月29日顺利向洛宁县人民医院转款300万元，向洛宁县中医院转款150万元，随后又向县域另外5家医院各转款20万元。与此同时，该公司孟津支公司按不同额度向孟津县15家医院转款共计290万元，汝阳支公司为汝阳县人民医院拨付疫情防控资金400万元，伊川支公司为伊川县4家医院拨付疫情防控资金250万元……切实筑牢了医疗保障防线。

以国寿力度助力复工复产。从1月24日至8月31日，该公司围绕各类客户面临的现实困难，以多项举措助力全市加快疫情防控和复工复产步伐：累计为21370位客户提供长期风险保障34841件保单，保额累计71.33亿元；短期风险保障191539件，保额1909.54亿元；出台专项复效免息政策，对疫情防控期间所有客户、所有保单均提供3个月免息支持，最大限度缓解客户缴纳续期保费压力；加大保单借款服务宣传力度，办理客户还款续借1727笔，累计借款金额4011万元，同比上升40%以上，有效缓解了广大客户的资金困难。

以国寿温度优化服务细节。该公司根据疫情防控和复工复产不同阶段特点，全面升级理赔服务举措，推出组织全员主动寻找出险客户、为客户提供7×24小时线上理赔服务、建立理赔绿色通道、取消纸质理赔申请资料、取消免赔额、取消定点医院限制、取消等待期限制、取消药品及诊疗项目限制等8项理赔服务举措；充分发挥互联网技术，大力推广中国人寿寿险App、微信理赔、“保全管家”、无纸化投保、微回执、微回访等“空中服务”模式，方便客户足不出户办理投保、保全、理赔、咨询等多项业务，目前已累计处理理赔1.6万件，赔付金额1.18亿元，平均处理时效仅1.27天，进一步擦亮了简捷、品质、温暖的理赔服务品牌。

3 播撒爱心点对点决战脱贫攻坚

2020年，脱贫攻坚战进入收官之年、冲刺阶段。

2020年，中国人寿洛阳分公司也以“点对点”的精准帮扶举措开启了属于国寿人的“冲刺时间”：

7月29日，前往公司定点帮扶贫困村——宜阳县高村镇温村进行慰问帮扶。

8月20日，前往栾川县潭头镇第二中心小学捐赠中国人寿洛阳分公司教育发展资金10万元。

8月29日，前往汝阳县十八盘乡竹园小学举行结对帮扶捐赠仪式，向108名教师捐赠价值10多万元的电冰箱108台、电磁炉108台、电饭煲20台……

中国人寿洛阳分公司撒播爱心，热心捐赠，关爱白衣天使。向11家定点医院的抗疫一线医护人员赠送“守护天使医护人员特定保险”，每人50万元保险保障；向嵩县、汝阳捐赠2辆总价值约60多万元的救护车，全力支持疫情防控。

各类助力脱贫攻坚的爱心活动,成为该公司扛牢责任、勇担使命，决战脱贫攻坚、决胜全面小康的一个个清晰脚印。

多年来，公司“点对点”精准助力脱贫攻坚的故事还有很多。中国人寿洛阳分公司机关和偃师、新安、宜阳、伊川、洛宁、汝阳、嵩县、栾川支公司均承担定点帮扶任务，精心选派优秀干部分别担任驻村第一书记、驻村队员，与帮扶村民心连心，进村入户宣传扶贫政策，四处奔走寻找致富项目，引导村民转变观念，加速摘掉贫困帽子，截至目前累计脱贫453户1705人；立足自身优势，发挥保险助力扶贫作用，新安支公司针对建档立卡贫困人口开办国寿扶贫保团体意外伤害保险，承保人数41592人，承保金额达45亿元，实现县域贫困人口全覆盖，对贫困户执行特别优惠费率，优惠比例超过50%；联合市计生协会开展2020年春节慰问部分计划生育困难家庭和“5?29”慰问贫困母亲暖心活动，捐赠米面油等价值4.7万元的慰问物品，为相关家庭送去国寿关爱……

中国人寿洛阳分公司的爱心故事还在不断续写：每年高考期间，公司都开展以“助力高考?为梦护航”为主题的爱心活动，在考点撑起太阳伞，备好矿泉水、消暑饮品、解暑药品等助考物品，为考生和家长们送去清凉，“面对面”播撒爱心火种……

4 成己为人实打实持续优化服务

“要想让更多的客户选择我们，我们必须不断地改善我们的业务结构，提升我们的服务队伍，优化我们的服务举措……”在中国人寿洛阳分公司近日召开的一次内部会议上，公司党委书记、总经理王金超并没有向众多骨干多谈公司所取得的一系列成绩，而是用绝大部分时间谈了公司服务方面存在的短板和下一步的改进举措。

其实，王金超完全有理由谈谈公司近年来取得的成绩。多年来，中国人寿洛阳分公司围绕高质量发展目标，坚守“成己为人、成人达己”的初心使命，坚持“诚实守信、客户至上”的服务理念，围绕业务发展、队伍建设、费用预算、风险防范、从严治党等多项重点工作持续发力，不断取得新进步。尤其是今年，面对新冠肺炎疫情对经济社会发展带来的前所未有的冲击，公司广大员工勇于担当、创先争优，在危机中育新机，于变局中开新局。截至2020年9月底，公司今年实现保费收入27.17亿元，赔款和给付金额累计21亿元，市场份额23.32%，位居洛阳寿险行业第一，1月至9月上缴税收913万元。

然而面对成绩，国寿人想得最多的依然是如何优化各类服务。翻开公司近期的工作计划，“提升”“优化”是高频词：

坚持稳中求进，通过优质服务实现高质量、优效益、有速度的发展，与洛阳副中心城市建设的步伐同频共振，实现质和量的“双提升”。

聚焦价值增长，强化市场对标，统筹价值、效益与规模，科学全面布局，明确渠道定位，大个险板块要突出价值创造，团险渠道要突出效益提升，银保渠道要突出规模贡献，健康险渠道要保本微利、赋能发展，持续提升公司综合经营实力。

持之以恒推进科技国寿、服务与销售的全面融合，通过科技赋能销售、服务和管理，不断打造公司高质量发展的新增长极。

通过网上投保和理赔，提高工作效率，聚焦客户优化服务细节，持续完善各条线服务和保障环境，打造卓越服务品牌。

…………

“实打实”优化保险服务的路径就这样一点点明晰，进而一步步推动公司当好洛阳保险行业“领头雁”。

不忘初心，勇担使命。站在新的历史起点，中国人寿洛阳分公司必将不断践行“成己为人、成人达己”的初心，持续强化进取、拼抢、攻坚“三种精神”，以高质量发展的新业绩、新奇迹持续助力洛阳加快副中心城市建设！(蔡力争 文/图)