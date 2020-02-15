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洛宁县：去年摘掉“贫困帽” 今年将完成剩余贫困人口脱贫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-06 17:07

　　6日，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会第六场洛宁县专场举行，重点介绍洛宁县脱贫攻坚工作情况和特色亮点。

　　脱贫攻坚战打响以来，洛宁县创新实施了“五金”扶贫、沟域经济扶贫等特色产业扶贫模式。截至目前，全县建档立卡贫困人口17135户65257人，已脱贫15884户62392人，118个建档立卡贫困村全部脱贫退出，贫困发生率降至0.66%。2019年5月，洛宁县退出贫困序列，摘掉戴了35年的贫困帽子。

　　脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。洛宁县按照驻村工作队伍不撤、人员不减的原则，加大选派力度，拓宽驻村范围，选派896名优秀干部到全县381个行政村任职，对全县1251户未脱贫户新增派帮扶责任人，持续保障118个贫困村、263个非贫困村驻村帮扶全覆盖。

　　针对偏远村、深山区村基础设施不完善等问题，洛宁县加大资金倾斜力度，提升基础设施建设水平，改善群众生产生活条件。在2019年实施146个基础设施项目的基础上，2020年再投入1.07亿元实施基础设施项目194个。该县紧盯“一无两低三重”户，研究制定针对性帮扶措施，加大帮扶力度，确保无返贫和新的致贫。

　　洛宁县不断提升产业支撑力，巩固提升金果、金鸡、金牛、金叶、金融“五金”产业扶贫成效，打造了“上戈苹果”“马店金珠沙梨”“德青源鸡蛋”“崤山牌烟叶”“科尔沁肉牛”等一批特色品牌，探索沟域经济扶贫新模式，实现了所有贫困户产业项目全覆盖，贫困群众人均纯收入由2015年的2586元增加到2019年的14455元。持续开展扶贫扶志行动，积极实施思想引领、技术引领、典型引领、文化引领、新风引领“五大引领工程”，增强群众自主脱贫意识，激发内生动力，凝聚群众脱贫致富奔小康的正能量。

　　疫情期间，洛宁县一手抓疫情防控、一手抓脱贫攻坚。2020年，全县统筹整合使用财政涉农资金3.8亿元，实施扶贫项目321个并已全部完工，其中产业项目105个2.7亿元，占比71.1%，将疫情影响降到了最低。

　　“洛宁县今年将完成剩余贫困人口脱贫。”会上，洛宁县委副书记、县长周东柯表示，洛宁县将在群众增收上持续发力、在政策落实上持续求细、在成效巩固上持续做实、在脱贫攻坚与乡村振兴衔接上持续创新。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 赵笑菊）
[ 责任编辑：马佳佳]
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