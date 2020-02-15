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洛阳市拥有森林康养基地14个 位居全省第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-06 13:06

　　今日上午，洛阳市“决战脱贫攻坚决胜全面小康”生态扶贫专场新闻发布会召开，详细介绍了洛阳市生态扶贫工作成效，会议透露，“十三五”以来，洛阳市累计完成造林195万亩，森林抚育376万亩，绿化美化村庄630个。2017年以来，洛阳市6个贫困县共完成营造林57万亩，吸纳1.1万贫困人口参与国土绿化工程建设，人均增收2600元。

　　近年来，洛阳市加大贫困地区资金扶持力度，全面落实国家生态护林员政策，设立护林员公益岗位，将有劳动能力的贫困人口选(续)聘为生态护林员，实现就近就业。2016年以来，洛阳市争取上级生态护林员专项资金1.67亿元，聘用生态护林员7409名，人均增收7600元，带动7409户贫困家庭脱贫。2017年以来，落实退耕还林补助资金为562万元，受益面积3.3万亩，受益贫困户1.29万户次。落实贫困人口公益林生态效益补偿资金708.8万元，受益面积78.6万亩，受益贫困户2.2万户次。落实贫困人口天然林商品林补偿资金24.4万元，受益面积1.1万亩，受益贫困户139户次。

　　为促进贫困地区高质量发展，洛阳市大力发展生态产业。依靠洛阳市特有的森林优势大力发展森林康养产业，联合市民政局、市卫健委印发制定了河南省地市级首个加快森林康养产业发展的意见。目前，全市共有森林康养基地14个，位居全省第一。创建全国休闲农业与乡村旅游示范县3个、全国乡村旅游重点村4个、河南省特色生态旅游示范镇10个、省级乡村旅游特色村35个、河南省休闲观光园区14个，生态旅游带动贫困人口增收呈向好趋势。

　　为提升贫困地区生态品质，“十三五”期间，洛阳市共向上级争取水土保持重点项目资金2.3亿元，目前，洛阳市已治理水土流失面积840平方公里。通过坡耕地改造建设，洛阳市现有梯田8.6万公顷，坝地面积3.2万公顷，年可增产粮食1.8亿公斤。蓄水减沙与涵养水源能力日益增强，据统计与测算，洛阳市仅梯田工程每年可减少土壤流失量约550万吨，增加蓄水能力约1亿立方米。

　　会上，洛阳市林业局负责人表示，洛阳市将继续把生态扶贫与黄河流域生态保护相结合，与森林洛阳建设相结合，与大规模实施国土绿化提速提质行动相结合，与乡村绿化美化相结合，不断丰富生态扶贫内涵，挖掘新潜力，拓展新模式，注入新动能，统筹推进生态效益、经济效益和社会效益。(洛报融媒记者 何奕儒)
[ 责任编辑：崔利利]
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