洛阳的“球迷”“牌迷”快报名！这两场比赛等你来

喜欢以球会友或以牌会友的洛阳市民朋友注意了：本月中下旬，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会足球比赛、扑克牌升级比赛将相继开赛。目前，两项比赛的报名工作均已启动，有兴趣参与的市民请尽快报名。

喜欢以球会友或以牌会友的洛阳市民朋友注意了：本月中下旬，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会足球比赛、扑克牌升级比赛将相继开赛。目前，两项比赛的报名工作均已启动，有兴趣参与的市民请尽快报名。

“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会足球比赛

比赛时间：2020年11月14日-28日

比赛地点：洛阳市体育中心多功能灯光球场

竞赛内容：甲组进行男子成人五人制足球赛，乙组进行男子成人35岁以上组五人制足球赛、男子成人35岁以下组五人制足球赛。

参赛对象：

洛阳企事业单位、大专院校、驻洛部队、行业协会、体育俱乐部以及在洛工作、生活、学习人士，年龄在18岁至50岁之间(1970年1月1日至2002年12月31日出生)，均可免费报名参赛。

报名时间：即日起至2020年11月7日12时

报名方式：

1.甲组各市直机关单位代表队，须通过中共洛阳市委直属机关工作委员会进行报名,且一个单位只可报一支参赛队。报名时需将加盖公章的纸质版报名表、参赛运动员身份证复印件(或户籍证明)、单位工作证明(条件必须为本单位包含本单位直属机构或部门的正式在编人员)、人身意外伤害保险、签过字的自愿参赛责任书，一并报送至中共洛阳市委直属机关工作委员会1127房间，电子版报名表发送至lyszgqf@163.com邮箱。

2.甲组各县(市、区)代表队，须通过自行组织的选拔赛之后报名，且一个县(市、区)只可报一支参赛队。报名时需将加盖所属县(市、区)教体局公章的纸质版报名表、预赛秩序册、成绩册、参赛运动员身份证(或户籍证明)、非本县(市、区)户口参赛人员还需提供本县(市、区)以内的房产证明或工作证明、人身意外伤害保险、签过字的自愿参赛责任书以扫描件或照片的形式，一并发送至qguo15517987713@163.com邮箱。

3.乙组无需提供纸质版报名表，各参赛队须将电子版报名表、参赛运动员身份证(或户籍证明)、非洛阳本地户口参赛人员还需提供洛阳本地的房产证明或工作证明、人身意外伤害保险、签过字的自愿参赛责任书以扫描件或照片的形式，一并发送至qguo15517987713@163.com邮箱。

若您有更多关于足球比赛报名或赛事疑问，可致电此次比赛相关负责人郭浩进行咨询，联系方式为15517987713。

“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会扑克牌升级比赛

比赛时间：2020年11月20日-22日

比赛地点：洛阳阳光水世界实业有限公司(洛神岛)

竞赛内容：扑克牌双升团体赛、双人赛

参赛对象：

洛阳企事业单位、大专院校、驻洛部队、行业协会、体育俱乐部以及在洛工作、生活、学习人士，年龄在18岁至65岁(1955年12月31日至2002年1月1日)，均可免费报名参赛。

报名时间：即日起至11月16日

报名方式：

1.选择线下报名，可将纸质版报名表送至洛阳市西工区解放路16号副9号速九宾馆2楼205室。

联系人：姜连福 电话：18537987428

2.选择网络报名时，可将电子版报名表发送至邮箱：1757980695@qq.com

若您有更多关于扑克牌升级比赛报名或赛事疑问，可致电此次比赛相关负责人徐丹进行咨询，联系方式为13373798822。

>>>点击下载报名表或查看更多报名细则

本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛。 (记者 郭瑛)