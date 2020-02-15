洛阳持续推出公积金便民措施 提升副中心城市吸引力

昨日，市住房公积金管委会召开三届二次会议。
昨日，市住房公积金管委会召开三届二次会议。
会议专题学习了党的十九届五中全会精神，通报了第三季度市住房公积金管理中心重点工作完成情况等。会议审议并通过了《洛阳市个人住房公积金转商业贴息贷款管理办法(试行)》，并将承办贴息贷款业务的银行扩大至与市住房公积金管理中心合作的所有银行。
市委常委、市政府党组成员、市住房公积金管委会副主任魏建平参加会议，强调市住房公积金管理中心要不断提升信息化服务水平，持续推出便民化服务措施，更好服务办事群众，让更多来洛投资兴业的群众感受到这座城市的温度和发展的质感，进一步提升副中心城市的吸引力和美誉度。(记者 郭飞飞 通讯员 钞阳)
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