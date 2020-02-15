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市政协召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-06 08:28

　　昨日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习党的十九届五中全会精神、全市重点工作推进会精神，交流学习体会，研究贯彻落实意见。

　　会议强调，全市各级政协组织和广大政协委员要把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，切实增强学习宣传贯彻的政治自觉、思想自觉和行动自觉。要深刻理解全会核心要义，着重在准确把握新成就、新形势、新目标、新格局、新要求、新部署上下功夫，以实际行动为奋斗“十四五”、奋进新征程、奋力夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利贡献政协智慧和力量。要迅速掀起学习宣传贯彻热潮，在学深悟透、凝聚共识、发挥作用、改进工作上下功夫，切实履行政协职责，推动全会精神在政协组织不折不扣地贯彻落实。

　　会议强调，要按照全市重点工作推进会部署要求，紧盯全市转型发展高质量发展、加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎中心任务，围绕党委、政府中心工作持续开展调研视察、协商议政活动，主动作为、履职尽责，做好年度工作总结与明年工作谋划，从严从实推动政协工作提质增效，确保圆满完成年度工作任务。

　　会议还研究了其他事项。(记者 李三旺 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：崔利利]
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