洛阳扫黑除恶专项斗争推进会召开

昨日下午，全市扫黑除恶专项斗争推进会召开，贯彻落实全国、全省扫黑除恶专项斗争推进会精神和市委常委会会议相关精神，总结成效、研判形势，部署下一步工作。

昨日下午，全市扫黑除恶专项斗争推进会召开，贯彻落实全国、全省扫黑除恶专项斗争推进会精神和市委常委会会议相关精神，总结成效、研判形势，部署下一步工作。 昨日下午，全市扫黑除恶专项斗争推进会召开，贯彻落实全国、全省扫黑除恶专项斗争推进会精神和市委常委会会议相关精神，总结成效、研判形势，部署下一步工作。 市委常委、政法委书记娄会峰强调，要进一步提升政治站位，深刻把握形势，坚定扫黑除恶专项斗争收官战必胜的信心和决心，认真贯彻落实中央、省委、市委有关决策部署，聚焦“深挖整治”和“长效常治”目标任务，坚持决心不变、标准不降、态势不减，确保“六清”行动清到底、清干净；要进一步强化责任担当，聚焦重点任务，紧盯破案攻坚、打伞破网、打财断血、综合治理等重点工作，持续发力、攻坚克难，强化线索核查，加快案件办理，确保深挖彻查见底见效、综合治理不断深化，高质量完成收官之年专项斗争各项任务，深入谋划常态化机制，推动扫黑除恶常态化；要进一步强化组织领导，统筹各方力量，压实工作责任，加强问题整改、督导考评，加大宣传攻势，形成工作合力，以求真务实的作风、有力有效的举措，奋力夺取扫黑除恶专项斗争全面胜利，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。 市领导李保兴、曲海滨、吴志军参加会议。(记者 申利超 通讯员 张继峰)