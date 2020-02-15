嵩县：奋进脱贫路 今昔两重天

嵩县地处豫西伏牛山区，也是全省仅有的四个深度贫困县之一。昨日，“决战脱贫攻坚决胜全面小康”系列新闻发布会举行嵩县专场，全面介绍了嵩县摆脱贫困的巨大成就、经验做法和宝贵财富。

嵩县地处豫西伏牛山区，也是全省仅有的四个深度贫困县之一。昨日，“决战脱贫攻坚决胜全面小康”系列新闻发布会举行嵩县专场，全面介绍了嵩县摆脱贫困的巨大成就、经验做法和宝贵财富。

强基础：抓党建促脱贫

嵩县坚持抓党建促脱贫，持续深化党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)，注重发挥党组织书记头雁率领、第一书记尖兵带领、乡土人才示范引领“三领”作用，全面推进善治乡村、平安乡村、文明乡村“三村”建设，完善充实民生、文化、教育、卫生、科技、金融“六大服务”，构建“三领三村六服务”的基层党建工作体系，为打好脱贫攻坚战提供了坚强组织保障。

摘穷帽：变化翻天覆地

建档立卡之初，嵩县贫困发生率高达15.56%。自脱贫攻坚战打响以来，嵩县始终以脱贫攻坚统揽发展全局，2019年年底实现105个贫困村出列，累计脱贫79541人，贫困发生率降至1.06%，顺利实现脱贫摘帽。当下，剩余5个贫困村5703名贫困人口已达到脱贫标准，有望高质量实现脱贫攻坚全面胜利。如今，嵩县群众生活、基础条件、发展动能、精神面貌等都发生了翻天覆地的变化。

兴产业：特色优势彰显

产业扶贫是稳定脱贫的根本之策。嵩县挖掘特色资源，推动“林、牧、烟、药、菌”五大主导产业发展，如今已拥有全国最大的皂刺种植加工销售基地、全省十大中药材种植基地、全省最大夏香菇种植基地、全省重要桑蚕养殖基地。同时，大力发展沟域经济，建设云岩寺银杏谷、九皋皂角岭等18条沟域经济示范带。

建“三园”：搬出幸福生活

伏牛山“一方水土养不活一方人”，嵩县易地搬迁任务占全省的10%，占全市的46%。当地创新实施易地搬迁“三园”模式，累计搬迁群众2.81万人，实现搬得出、稳得住、能致富。第一，打造“安居园”，在搬迁点配建社区服务中心、学校、卫生室、文化活动场所等，实现公共服务全覆盖。第二，打造“培训园”，群众想干什么、想学什么就培训什么，确保劳务输得出、能就业。第三，打造“创业园”，在安置点配套扶贫车间，引进劳动密集型项目，帮助群众在家门口就业。

旅游旺：生态美百姓富

旅游扶贫是嵩县一大特色。当地突出以“全域旅游”助推“全域脱贫”，创新实施四种模式，实现群众因旅游而富、乡村因旅游而美。其一，“大景区带动”模式。依托景区发展农家宾馆1300余家；其二，“贫困村蝶变景区”模式。将贫困村打造成美丽乡村，建成三合村等14个乡村旅游特色村；其三，“老屋认领”模式。将搬迁遗留老屋，由村集体统一收储、对外推介，吸引爱心力量建设民宿216套；其四，“社会公益帮扶”模式。发起“帮扶一个贫困户、嵩县山水任你游”活动，吸引1966名爱心人士与贫困群众结对帮扶。

“脱贫攻坚不仅留下了快速发展的扶贫产业、拔地而起的搬迁楼房，更留下了一支长期不走的驻村工作队、一套高效的贫困治理体系、一种攻坚克难的脱贫攻坚精神。”嵩县县委常委、统战部部长王玉杰在发布会上说。(记者 白云飞 通讯员 罗孝民 王博)