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网络购物避开“雷区” 理性消费更安全
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-06 08:33

　　今年的“双11”网络购物高峰比往年早，11月1日各大电商平台已经推出各类促销活动，“定金预售”“红包补贴”“直播带货”“跨店满减”“限时抢购”“低价秒杀”等形式令人眼花缭乱。近日，市市场监管局12315指挥中心、市消协针对网购时容易发生消费纠纷的“雷区”发布消费提醒，提醒广大消费者切勿盲目下单，理性购买，防范风险。

　　●下单前

　　选择正规、有经营资质的电商购物网站和商家，交易之前认真阅读交易规则和商品说明，仔细查看交易记录和卖家评价，并向卖家了解商品的售后服务制度。绝大多数电商平台或网店都会向消费者发放各种红包和优惠券，应提前向商家咨询了解是否存在使用门槛，弄清红包、优惠券是否真的能带来实际优惠。

　　这两年，越来越多的电商平台和商家选择用“预付定金”“定金翻倍”的方式吸引消费者，然而定金支付后，存在规定时间内系统无法付款、订单被无故取消、定金不予退还等猫儿腻。建议您在挑选需要缴纳一定货款的预售商品时，要注意定金与订金的区别，定金通常情况不会退还，尽量确定需求后再支付。支付过定金的商品要在规定时间内缴纳剩余款项，避免因超期未付款受到经济损失。

　　需要注意的还有“组队分红包”活动，消费者为了能够多得红包，往往会拉一些陌生人“组队”，但是很多二维码包含木马程序或广告链接，您最好不要轻易扫码或接受不明身份网友的好友请求，以免落入陷阱。

　　●付款时

　　不要通过陌生网站或不明链接付款，不要轻易将身份证号码、银行卡号、手机号码等个人信息传到网上，也不要泄露手机动态验证码。最好在正规电商平台上完成支付，不要轻信卖家所谓的“好评返现”“返点”等承诺，离开有第三方监管的交易平台，而通过QQ、微信等私下付款，更不要直接汇款至个人账户。

　　消费者在网购交易过程中一定要有存证意识，尽量保存好聊天记录、促销页面截图、消费订单信息、交易凭证等维权依据，索取有效购物凭证或发票。与商家发生纠纷后，如果无法协商解决，一定要及时向有关部门反映，积极维护自身合法权益。

　　●到货后

　　“双11”商家发货量大，容易出现延迟发货的情况，消费者请谨慎购买新鲜食品或者对储存条件有严格要求的商品；在签收快递物品时务必开箱验货，如有问题应当面拒签。对于已签收的物品，做好包装的处置，防止个人信息泄露。

　　市市场监管局12315指挥中心提醒消费者，购物时遇到问题请及时拨打24小时维权热线12315反映诉求。您也可以通过电脑登录www.12315.cn，关注微信公众号“全国12315平台”，使用微信或支付宝小程序“全国12315平台”或“全国12315平台”手机App等，直接将相关内容发送至其所属地区的市场监管部门，高效便捷。（记者 李岚 通讯员 李二帅 肖慧）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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