洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

从严落实中央八项规定精神 坚决整治形式主义为基层减负
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-06 08:20

　　昨日，2020年全市贯彻落实中央八项规定精神联席会议暨整治形式主义为基层减负工作推进会议召开，坚持问题导向，部署推动下步重点工作。

　　会议听取了今年以来全市贯彻落实中央八项规定精神和整治形式主义为基层减负工作总体情况汇报，联席会议成员单位和部分牵头单位结合职能分工分别作了汇报。

　　市委副书记赵会生在讲话中肯定了全市贯彻落实中央八项规定精神、整治形式主义为基层减负工作取得的阶段性成效。他指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以抓铁有痕、踏石留印的政治魄力狠抓作风建设。党的十九届五中全会再次释放了党中央推动管党治党越往后越严，以及以永远在路上的恒心和韧劲深入抓好作风建设的强烈信号。当前，洛阳副中心城市建设迎来重大机遇、处于关键阶段，尤为需要保持过硬作风。各级各部门要站位再提升，保持清醒头脑，强化政治担当，自觉站在对党忠诚、对人民高度负责、更好服务副中心城市建设、巩固拓展作风建设成果、推动全面从严治党向纵深发展的高度，把这项政治任务落实好。要责任再压实，把贯彻落实中央八项规定精神、整治形式主义为基层减负作为一场“攻坚战”“持久战”，层层夯实牵头单位、责任单位、各县(市)区和市直各单位责任，真正把责任链条扣紧、把整治任务压实。要措施再具体，结合实际制定管用、治病、有穿透力的措施，着力透通“最后一厘米”，推动市委决策部署落实到基层、执行到基层、穿透到基层。要督导再发力，强化督导检查，严肃追责问责，切实发挥督导“利剑”作用，为加快洛阳副中心城市建设提供坚强作风保障。

　　何伟、王飞、李保国等参加会议。新安县、市医疗保障局作表态发言。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 黄河小浪底库区码头及水上旅游航道建...
  • 洛阳涧河综合治理示范段：秋色美如画 ...
  • 稳步推进！新安县黄河生态廊道明年1月...
  • 李亚会见中建六局公司客人
  • 李亚、刘宛康在洛参加第七次全国人口...
  • 即将亮相中国民营企业大会！看看“洛...
  • 围观！咱洛阳有个劳模主题公园
  • 洛阳持续推出公积金便民措施 提升副中...
  • 诗词大家叶嘉莹的人物传记电影上映 ...
  • 北风潜入悄无声 未品浓秋已立冬（二十...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月5日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    跟着镜头游洛阳，这些...
    洛阳鸿元轴承科技：研...
    孟津县朱寨村：创建特...
    我是小创客 创新本领大
    精彩热帖

    咸阳袁家村

    暮秋 国花园

    隋唐秋景

    残菏之美
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605