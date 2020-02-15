从严落实中央八项规定精神 坚决整治形式主义为基层减负

昨日，2020年全市贯彻落实中央八项规定精神联席会议暨整治形式主义为基层减负工作推进会议召开，坚持问题导向，部署推动下步重点工作。 昨日，2020年全市贯彻落实中央八项规定精神联席会议暨整治形式主义为基层减负工作推进会议召开，坚持问题导向，部署推动下步重点工作。 会议听取了今年以来全市贯彻落实中央八项规定精神和整治形式主义为基层减负工作总体情况汇报，联席会议成员单位和部分牵头单位结合职能分工分别作了汇报。 市委副书记赵会生在讲话中肯定了全市贯彻落实中央八项规定精神、整治形式主义为基层减负工作取得的阶段性成效。他指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以抓铁有痕、踏石留印的政治魄力狠抓作风建设。党的十九届五中全会再次释放了党中央推动管党治党越往后越严，以及以永远在路上的恒心和韧劲深入抓好作风建设的强烈信号。当前，洛阳副中心城市建设迎来重大机遇、处于关键阶段，尤为需要保持过硬作风。各级各部门要站位再提升，保持清醒头脑，强化政治担当，自觉站在对党忠诚、对人民高度负责、更好服务副中心城市建设、巩固拓展作风建设成果、推动全面从严治党向纵深发展的高度，把这项政治任务落实好。要责任再压实，把贯彻落实中央八项规定精神、整治形式主义为基层减负作为一场“攻坚战”“持久战”，层层夯实牵头单位、责任单位、各县(市)区和市直各单位责任，真正把责任链条扣紧、把整治任务压实。要措施再具体，结合实际制定管用、治病、有穿透力的措施，着力透通“最后一厘米”，推动市委决策部署落实到基层、执行到基层、穿透到基层。要督导再发力，强化督导检查，严肃追责问责，切实发挥督导“利剑”作用，为加快洛阳副中心城市建设提供坚强作风保障。 何伟、王飞、李保国等参加会议。新安县、市医疗保障局作表态发言。(记者 白云飞)