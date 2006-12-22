王蕾：提升国家治理效能 改善人民生活品质

金秋时节结硕果，高瞻远瞩开新局。党的十九届五中全会开启了新发展征程、续写了新发展理念、擘画了新发展格局、塑造了新发展优势，将“国家治理效能得到新提升”确立为“十四五”时期经济社会发展主要目标。

金秋时节结硕果，高瞻远瞩开新局。党的十九届五中全会开启了新发展征程、续写了新发展理念、擘画了新发展格局、塑造了新发展优势，将“国家治理效能得到新提升”确立为“十四五”时期经济社会发展主要目标。党的十九届五中全会在深入分析我国发展环境面临深刻复杂的变化时指出，我国已转向高质量发展阶段，继续发展具有多方面优势和条件，同时我国发展不平衡不充分问题仍然突出，民生保障还存在短板，社会治理还有弱项。如何提升国家治理效能，促进人民生活品质改善，是当前和今后一个时期党和国家必须思考的重大问题。

提升国家治理效能的根本目的是改善人民生活品质，这是由我国社会主义国家性质决定的，也是由中国共产党始终坚持全心全意为人民服务的宗旨决定的。坚持以人民为中心的发展思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是马克思主义人民主体思想在21世纪中国的创新发展。通过不断改善人民生活品质，激发人民群众参与共建共治共享社会治理格局的积极性，进而推动国家治理效能进一步提升。历史证明，只有坚持一切为了人民、一切依靠人民，才能增强党的领导力、凝聚力、组织力、战斗力，才能将其与全国人民的齐心协力共同构筑成推动中国乘风破浪、勇往直前的强大精神合力。

站在新的历史发展阶段，我们必须始终坚持党的全面领导，深刻认识加强党的全面领导是确保“十四五”时期经济社会发展目标及2035年远景目标实现的关键所在。全党全国各族人民要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，切实提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。站在新的历史发展阶段，我们必须充分发挥社会主义制度优势，把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来，立足新发展格局，用系统论的方法将总体目标和具体任务统筹规划、整体部署，使经济社会建设各项制度的各方面、各层次、各要素深度融合、协同发展，实现制度优势与治理效能有效转化、互相促进、相得益彰。站在新的历史发展阶段，我们必须大力推动有效市场和有为政府更好结合，通过完善国家行政体系，提升行政效率和公信力，充分发挥各级政府在“六稳”“六保”中的职能作用，推动实现“惠而不费，劳而不怨，欲而不贪，泰而不骄，威而不猛”的国家治理状态。站在新的历史发展阶段，我们必须扎实推动共同富裕，将收入、就业、教育、医疗、养老等社会民生问题作为实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益的核心问题，在改革发展稳定中攻坚克难，在实现经济社会高质量发展中寻求突破，在发展成果人人共享中解决难题。

蓝图已绘就，奋进正当时。面对纷繁复杂的风险挑战，我们要认清形势、增强定力、抓住重点、瞄准难点、精诚团结、接续奋斗，在不断提升国家治理效能中持续改善人民生活品质，为实现国家“十四五”规划和2035年远景目标贡献力量。(王蕾 作者为中共洛阳市委党校法学与科技文化教研部讲师)