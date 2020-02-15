市政府党组集体学习党的十九届五中全会精神

4日，市政府党组书记、市长刘宛康主持召开市政府党组会议，集体学习研讨党的十九届五中全会精神。

4日，市政府党组书记、市长刘宛康主持召开市政府党组会议，集体学习研讨党的十九届五中全会精神。

会上，市政府班子成员结合前期自学情况和工作实际，交流了学习体会。

刘宛康在总结发言时强调，要把学习贯彻全会精神作为当前重大政治任务，与习近平总书记在河南视察时重要指示精神、黄河流域生态保护和高质量发展座谈会精神结合起来，与市委既定思路举措贯通起来，以学促干，知行合一，务实求效，切实把学习成效转化为推动发展的动能。要深刻认识形势，准确把握大势，找准服务全国大局的结合点、支撑自身发展的着力点、深化改革创新的突破点，坚持有所为有所不为，办好自己的事，掌握发展主动权、重塑竞争新优势。要坚持新发展理念，突出高质量发展主题，坚持创新驱动发展，融入区域协调发展，筑牢绿色生态屏障，提升对外开放水平，加快补齐民生短板。要把编制好“十四五”规划作为贯彻落实全会精神的重要抓手，深入研究、精心谋划，拿出一个既有战略思维又务实管用、既体现新发展理念又解决实际问题的好规划。

刘宛康强调，当前，“十三五”规划各项工作任务到了收官结尾的时候，要大力倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”的作风导向，持续增强落实力执行力穿透力，冲刺四季度，打好收官战，确保完成全年目标任务，为“十四五”开好局、起好步奠定坚实基础。(记者 孙自豪)